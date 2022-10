Esquirlas de una sesión cargada de polémicas, otro duelo en el Consejo Escolar y fondos para la UTOI

Una sesión cargada de tensiones

La sesión del Concejo Deliberante del pasado jueves, donde se aprobó el pliego para la licitación del predio disposición final de residuos y se rechazó un proyecto para ampliar el servicio de seguridad en playas, dejó un tendal de cruces y acusaciones.

Horacio Taccone (Acción Marplatense) fue uno de los más afilados. Al señalar presuntas irregularidades en torno a la licitación del predio de basura, indagó a las concejales de la Coalición Cívica sobre si “no les da vergüenza” aprobar el pliego, planteando las supuestas incoherencias con la bandera de la transparencia que pregona el partido de Lilita Carrió. Más duro fue con el concejal Agustín Neme (Pro), al que directamente tildó de “desfachatado y mentiroso”, por las críticas que realizó a la gestión del predio durante los gobiernos de Gustavo Pulti. También cobró el Frente de Todos, por su abstención en comisión, que permitió al gobierno llegar con el expediente a sesión: "han enfrentado algunos proyectos (del oficialismo) como leones y leonas, ahora pareciera que le cortaron las uñas a los leones", arremetió contra los ediles del kirchnerismo. “Hoy ganaron los vivos y perdió Mar del Plata”, concluyó Taccone más tarde, cuando bajó la espuma. “El concejal Taccone está un poquito subido de tono”, se quejó Guillermo Volponi (Pro), quien pidió a la presidenta Sánchez Herrero que intervenga.

El radical Daniel Núñez recogió el guante y, como ya lo había hecho en un debate en comisión, cargó las tintas contra el expresidente del Emsur con Pulti, Marcelo Artime, quien actualmente se desempeña como secretario de Turismo de Mar Chiquita y como delegado rectoral de la Universidad Atlántica. Por este último cargo, es que formó parte de la comitiva que en agosto visitó el predio junto a los concejales. Precisamente, Núñez le cuestionó una falta de “ética” y le pegó por su gestión del predio cuando era el hombre fuerte del Emsur. "No sé si Artime fue en calidad de representante de una universidad, de otro municipio, en calidad de militante de Acción Marplatense y no sé si de Estrans, la verdad que desconozco", planteó, acusatoriamente, el candidato a presidente de la UCR marplatense, en el último caso, en referencia a la empresa que presentó una iniciativa privada para hacerse cargo de la operatoria del predio. No fue el único señalamiento, sino que también afirmó que el partido vecinalista tiene "intereses" vinculados a la Cooperativa Cura, encargada de la planta de recuperación de residuos.

Enterado de los palos, Artime lo cruzó desde sus redes: “además de ocuparse de mí, sería bueno saber qué análisis hizo del Pliego y qué intereses defendió. ¿Lo sabe o solo fue obediencia debida?”. También le remarcó que "desde hace 30 años me he especializado en Gestión de Residuos, cosa que saben muchos de sus correligionarios, quienes generosamente lo han premiado con un lugar en una lista sabana".

El debate por los guardavidas también dejo perlitas

El avance del temario de la última sesión del Concejo Deliberante no hizo más que incrementar las tensiones, aunque ahora con protagonismo de la barra. Es que las decenas de guardavidas que siguieron la sesión, no salían de su asombro y bronca cuando vieron que Nicolás Lauría anunciaba su voto en contra del proyecto para ampliar el servicio de seguridad en playas. Los trabajadores aseguran que el exbasquetbolista les había confiado que votaría a favor. Esa misma versión corría por el mundillo político, donde incluso desde la mesa chica del gobierno ya evaluaban la conveniencia de un veto. A la par, gastaban los últimos cartuchos para ganar el voto de Lauría, gestiones que, sobre la chicharra, se vislumbraron exitosas.

La postura de Lauría también sorprendió al Frente de Todos, los autores de la iniciativa. Fue en la misma sesión que se enteraron de su postura, a la par que el concejal de Creciendo Juntos iba desarrollando su discurso. El miércoles, la concejal Virginia Sívori creyó ver algunos indicios en la reunión de la Comisión de Labor Deliberativa, donde se preparó la sesión y donde Lauría se mostró misterioso. “Nos había dado el ok, fue una decepción”, afirmó a 0223 el referente de la Uga, Diego Sánchez Cabezudo, quien recordó que en 2021 el propio Lauría había presentado un proyecto para que haya guardavidas en octubre.

El voto de Lauría condenó a la derrota al proyecto defendido por los guardavidas. Foto: 0223.

Un nuevo duelo en el Consejo Escolar: ahora por la inauguración de una escuela

Un motivo para que celebre toda la política vinculada a la educación terminó en una fuerte polémica en el Consejo Escolar. El miércoles, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, encabezó el acto donde la Provincia entregó las llaves del edificio que la dependencia provincial compró por 142 millones para que funcione la Escuela Secundaria N°38, que desde hace tiempo funcionaba parcialmente en el CEF 1.

La presencia exclusiva de funcionarios del Frente de Todos fue fuertemente cuestionada por la consejera escolar del Pro, Mónica Lence, quien cargó las municiones contra su par Eva Fernández, la única representante del Consejo Escolar en el evento. La situación generó mayor ruido porque tanto los representantes de Juntos como de Creciendo Juntos se enteraron del acto a través de las redes, mientras sesionaba una comisión. “A espaldas del Consejo, sin llamar ni siquiera a la presidenta del Consejo – NdR: Natalia Russo, aliada del kirchnerismo-. Los dueños del discurso del amor en acto proselitista barato, entregan la llave de la Escuela 38 como si fuera de ellos”, reclamó Lence, siempre filosa desde su Twitter. “Las cosas que la gente es capaz de hacer por tratar de sacarse una foto pare trepar en listas imaginarias”, agregó, refiriéndose a una presunta intención de Fernández de integrar la lista de concejales en 2023. “La Escuela 38 es parte de una gestión que tuvo a muchas personas involucradas, de todos los partidos”, manifestó.

“Sabían que se compró (el edificio) y que estaba la llave. El papel de víctima no les sienta bien. Lamento que les duelan las definiciones del ministro”, le replicó Fernández. “Afloje con su discurso de odio, que le va a hacer mal”, le pidió.

Pero la militante de Movimiento Mayo no se quedó ahí, sino que horas después contraatacó por el voto en contra de las “consejeras del Pro de Guillermo Montenegro” a la contratación del Módulo Mesa de Alimentos para las escuelas de la ciudad. “Esta es su nefasta posición en contra de las políticas de Estado que garantizar derechos e inclusión”, castigó. “Votamos en contra de la imposición de cajas de cartón dentro del módulo de alimentos”, la confrontó Lence. “Cuánto tiempo tiene esta consejera para escribir en Twitter y tan poco para trabajar. Un mamarracho”, concluyó Fernández, en un debate tuitero donde se sumó otra consejera del Pro, Celeste Bracciale.

10 millones para la UTOI

Cuando aún se aguardan avances en la definición de la reubicación del Complejo Educativo Tecnológico, cuyas instalaciones fueron cedidas al Ministerio de Seguridad para que allí funcione una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediata (Utoi), el gobierno dio a conocer la contratación de obras de refacción por más de 10 millones de pesos para el edificio de Av. Jorge Newbery y Nuestra Señora de Schoenstatt

Si bien el inmueble se encuentra bajo gestión de la Provincia, la Comuna destinará 10,2 millones para la puesta en valor de la edificación existente en el fondo del terreno, cambiándole el uso a vestuarios para los policías afectados a la unidad. “En función de las necesidades expresadas y atendiendo las actividades que se llevan a cabo en dicho establecimiento, se pensó en refuncionalizar y reestructurar la edificación existente para solventar la problemática mencionada”, se destacó en el pliego por el cual este viernes se realizó la apertura de sobres de la compulsa de precio para la Contratación Directa N°9/22. La Municipalidad recibió tres ofertas, una de las cuales fue desechada por no cumplir con todas las formalidades.

Por un convenio firmado a fines de 2021 entre el intendente Montenegro y ministro Sergio Berni, la Comuna cedió las instalaciones del Complejo Educativo Tecnológico creado durante el gobierno de Pulti, para que ahora allí se instale la base de la fuerza creada durante el gobierno de Vidal. Ello valió fuertes cuestionamientos de Acción Marplatense: “si vamos a seguir convirtiendo lugares que fueron pensados para aulas en cuarteles, nos estamos equivocando mucho. A los jóvenes desilusionados de hoy no los vamos a orientar con más armas, sino con más trabajo, educación y con una visión estratégica, y no con improvisación”, expuso el concejal Horacio Taccone. En tanto, el HCD aún tiene pendiente autorizar los cambios normativos para formalizar la instalación de la UTOI en dicho predio, dado que el expediente duerme en la Comisión de Legislación desde mayo.