Qué es Yoshi TV: el icónico personaje de Mario Bros que volvió a ganar popularidad gracias a Gran Hermano

Nadie duda del éxito de Gran Hermano en la Argentina, con más de 20 puntos de rating en cada emisión de Telefe y Pluto TV, el reality se ha convertido en lo más visto del país. Además de emitirse por televisión abierta, numerosas cuentas de Twitch lo retrasmiten a través de sus canales de forma no oficial, uno de los más conocidos es Yoshi TV, que ha conseguido formar una comunidad de más de 50 mil personas fanáticas del reality.



El particular nombre del canal proviene de Yoshi, un dinosaurio de color verde perteneciente a la franquicia de Super Mario Bros, el cual también cuenta con sus propios juegos. En las retransmisiones de Yoshi TV, durante las pausas que realiza la transmisión oficial, el administrador del canal pone video del dinosaurio bailando al ritmo de "Taca a Xereca pra Mim", una canción brasilera compuesta por MC Kaique da VP.



El video del personaje de Mario bailando se volvió tan viral en redes sociales que las personas prefieren ver Gran Hermano a través de este canal y no por la tele o Pluto TV. El baile de Yoshi aparece en cada corte publicitario de la transmisión oficial.

Cada vez que aparece Yoshi al ritmo de la canción brasilera, el administrador del canal le agrega algunas imágenes por encima al video, como lentes de sol sobre el dinosaurio, un vaso de fernet hecho en una botella cortada, frases de los participantes de Gran Hermano y también algunas referencias a otros streamers, como la imagen de un puerro representando al reconocido Davo Xeneize y su broma por su parentesco con la verdura.

Los fanáticos del streamer Davo Xeneize lo suelen comparar con un puerro

Incluso en algunas ocasiones, el creador de Yoshi TV cambia los colores del dinosaurio a celeste y blanco para parecerse a la bandera argentina y pasar música nacional. Como por ejemplo canciones de la legendaria banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota del Indio Solari, del cantante cuartetero Rodrigo y lo que pida la gente que esté en el chat: hasta una vez sonó el Himno Nacional.

Además de ganar popularidad en la plataforma morada por el meme del personaje de Mario Bros, el administrador de YoshiTV suele musicalizar distintos momentos de Gran Hermano, por ejemplo durante las discusiones o en las charlas entre los participantes, algo que no ocurre durante la transmisión oficial, haciendo de esto un valor agregado del canal.

De esta forma se ha creado una gran comunidad alrededor de este streamer, con más de 50 mil espectadores diarios y posicionándose como uno de los canales hispanos más vistos de Twitch, junto a otros referentes como Ibai, Illojuan, Auronplay, entre otros.

Aunque no todo es color de rosas en este canal, ya que al retrasmitir de forma no oficial el producto de Telefé, la plataforma morada ha baneado en numerosas ocasiones a Yoshi TV por cuestiones lógicas de derechos de autor. De todas formas, todos los días aparece una cuenta nueva del dinosaurio de Mario Bros que retransmite el reality más visto del país.

No es la primera vez que Yoshi TV retransmite un evento de estas características. En marzo de este año, el canal emitió todo el Lollapalooza y fue allí cuando comenzó a ganar popularidad dentro de Twitch.