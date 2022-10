Toma en Las Heras: fracasó la audiencia y el Municipio no negocia hasta que desalojen el predio

La audiencia de mediación convocada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) para intentar destrabar la toma de tierras en un predio del barrio Las Heras de Mar del Plata fracasó y el Gobierno a cargo del intendente Guillermo Montenegro ratificó su postura de no negociar con las personas que ocupan el predio de Fortunato de la Plaza entre Rufino Inda y Reforma Universitaria hasta tanto no desalojen el lugar.

La audiencia se llevó a cabo en una dependencia del organismo ubicada en La Rioja al 2300, donde representantes de las personas que llevan adelante la toma de tierras desde el domingo, en caracter de miembros de la Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, intentaron fijar un cuarto intermedio, algo que fue inmediatamente rechazado por los representantes legales y funcionarios del Municipio.

"No va a haber una solución en la medida en la que no haya un desalojo. No vamos a tener algún tipo de solución porque son personas que desde nuestro punto de vista están cometiendo un delito y no se puede utilizar la comisión de un delito como medio para obtener alguna medida de los vecinos", expresó el secretario de Seguridad de la Comuna, Martín Ferlauto, al finalizar el cónclave de tres horas y media.

El funcionario municipal ratificó la postura de no negociar con las personas que llevan adelante la toma de las tierras hasta tanto no desalojen el predio, tal como habían pedido a la Justicia de Garantías el Ejecutivo y el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº12, Juan Pablo Lódola.

"Si desalojan el lugar, como cualquier vecino pueden peticionar ante la autoridad municipal, provincial o nacional pero de ninguna manera lo vamos a hacer en la medida que haya personas ocupando un predio que es de todos con un gran riesgo para la seguridad hidráulica y un riesgo para los mismos usurpadores y sus familias", manifestó.

La toma de tierras en el barrio Las Heras ya lleva cuatro días. Foto: 0223.

Ferlauto revleó que durante la audiencia "hubo un intercambio de ideas con responsable de algunos organismos de Derechos Humanos que se presentaron en defensa de los intereses de las personas que tomaron el predio" y luego se avanzó con "la elaboración del acta de cierre que lamentablemente fracasó".

El secretario de Seguridad aseguró que la resolución del titular del Juzgado de Garantías Nº2 a cargo de Saúl Errandonea "no es razonable", en la misma línea en la que se expresó Montenegro al conocer el rechazo al desalojo del predio.

Ahora, tras fracasar la audiencia de mediación, la causa seguirá adelante en la Cámara de Apelaciones. "Tenemos la expectativa que se resuelva favorablemente el desalojo de estas personas. El fiscal y nosotros iremos impulsando todas las acciones que estimemos correspondientes como que los citen a prestar declaración indagatoria, que los identifiquen y que se investigue lo que consituye un delito", exclamó Frelauto.

Para finalizar, el reafirmó: "Si ellos ejecutan el desalojo que pedimos, como cualquier vecino, se pueden presentar ante la Municipalidad que puede escuchar el reclamo e intentar encontrar alguna solución. Nosotros no vamos a legitimar una toma violenta, una toma ilegal, un delito, como puntapié para comenzar el diálogo. De ninguna manera".

Los terrenos en cuestión, de dominio municipal, forman parte del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (Suds) creado para la impermeabilización de Mar del Plata. Estos sistemas de drenaje están ubicados en diferentes puntos de la ciudad y son a simple vista “terrenos baldíos”, pero tienen una función esencial: filtran, acumulan, reciclan, drenan y retardan la llegada directa del caudal de las precipitaciones a la zona urbana.