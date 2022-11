El beso apasionado entre Daniela y Julieta que sorprendió a todos en Gran Hermano

Daniela Celis y Julieta Poggio sorprendieron a todos en Gran Hermano al darse un beso apasionado durante la fiesta con tono "mundialista" que se celebró este viernes en el reality show de Telefe.

En medio del festejo y mientras Roberto Funes Ugarte trasmitía en vivo para Telefe en la gala denominada La noche de los ex, salió al aire la secuencia acalorada que tuvo como protagonista a las dos participantes de GH.

La chicas se hicieron íntimas amigas desde el primer momento en que entraron a la casa y, aparentemente, este gesto de cariño no era más que parte de un juego. Sin embargo, la imagen sorprendió hasta Robertito.

“¡Ey! ¡Uhhh! ¿Un beso entre Julieta y Daniela?”, preguntó Robertito al ver las imágenes. E, incrédulo, les solicitó silencio a sus panelistas y le pidió a la producción que volviera a pasar ese fragmento de la grabación. “¿Ustedes vieron lo que yo vi? No es que me asombre, ¿no?, pero…”, insistió el conductor.

Cabe recordar que, después del primer beso que se dieron en la gala del martes en la que Thiago Medina ganó la prueba del líder, Daniela y él tuvieron su primer encuentro sexual que se pudo ver en la noche del jueves. "El líder y la primera dama han consumado. Habemus amor...”, dijo el conductor Santiago del Moro antes de mostrar una compilación de la historia romántica entre ambos. “Estamos los dos re calientes”, había admitido la joven, con total sinceridad.

Además, Medina tuvo que escoger entre sus compañeros en la placa de nominados y salvar a uno de ellos de la gala de eliminación que se realizará el próximo domingo. En este sentido, debía escoger entre María Laura Álvarez, Romina Uhrig, Nacho Castañares Puente , Juliana Díaz y Agustín Guardis.

Primero dijo que no iba a salvar a Cata, porque era “con la que menos afinidad” tenía. Al segundo que dejó en placa fue a Nacho. “No tengo motivos, tengo buena relación con él y somos muy parecidos. Pero hay gente con la que tengo más afinidad”, sostuvo. En tercer lugar decidió no salvar a Juliana. “Me llevo muy bien con ella y me gustaría que se quede. Pero hay dos personas con las que tengo más afinidad que con ella”, agregó, según lo consignado por Teleshow.

“Thiago se hizo querer un montón, pegué muy buena relación con el”, explicó Romina antes de que el jugador anuncie al salvado de la semana. “Es muy especial lo que tengo con él. Realmente lo quiero muchísimo”, agregó, aclarando que no quería presionar al joven. Luego, Medina decidió salvar a Romina de la próxima gala de eliminación.