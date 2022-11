La policía detenida por torturar a los adolescentes va a ser juzgada por un hecho similar

Tras la resolución de la Justicia de Garantías de dictar la prisión preventiva pedida por el fiscal Juan Pablo Lódola para tres de los policías acusados de torturar a dos adolescentes en un descampado en Stróbel al 10000 y que siguen detenidos, se conoció que la Sargento Vanesa Cano atravesó un proceso similar por el que será juzgada en abril del año próximo.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que Cano, quien prestaba funciones con el resto de los imputados en la comisaría sexta, está acusada del delito de severidades y vejaciones en acto de servicio. “En la misma Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°12 se tramita la causa bajo el número 25062-16 que se resolverá en el Juzgado Correccional N°4”, aseguraron.

La jueza de Garantías Rosa Frende citó el grave antecedente de la policía Cano. Fuente: 0223.

En el pedido de prisión preventiva que dictó el jueves la Jueza de Garantías Rosa Frende, el fiscal Lódola se refirió a las expresiones que Cano habría tenido en las que alardeaba tener otras investigaciones por apremios y minimizando las consecuencias de sus actos. En tal sentido a los menores y a la coimputada Micaela Estigarrabia –que permanece en libertad- les refirió que no pasaba nada y que “uno más no me va a hacer nada”.

Cano permanece detenida en el Destacamento Femenino a la espera de la resolución del arresto domiciliario que hizo su defensa a cargo del abogado Martín Bernat. En tal sentido, entre el 14 y el 18 de noviembre se harán los informes solicitados por la Justicia para tomar una resolución sobre el mismo.

La noche de los hechos la Sargento circulaba junto al Oficial Ariel Estévez a bordo del patrullero 27841 cuando arribaron a la calle Beruti al 911 donde los oficiales Jonathan Cabrera y Micaela Estigarribia –dotación del móvil 27381- habían interceptado a los adolescentes de 14 y 16 años a los que tenían con sus manos sobre el capot.

En su declaración del 5 de octubre pasado Estigarrabia detalló por más de dos horas, acompañada por su abogada Adelina Martorella, los hechos registrados esa noche, confirmó la versión de los denunciantes y sostuvo que no manejó móvil alguno ni extrajo su arma en ningún momento. Sus dichos la ubicaron fuera del trío agresor, por lo que la fiscalía consideró que tuvo una participación secundaria y adelantó que no iba a pedir su prisión preventiva y la Jueza de Garantía Rosa Frende ordenó su libertad.