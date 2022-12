Video: el fuerte mensaje de Tini en pleno recital ¿dirigido a Cami Homs?

El jueves, Rodrigo de Paul, campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, dijo presente en el primer show de su novia, Tini Stoessel, en el Campo Argentino de Polo, que lució repleto y vibró con un recital en el que el jugador fue gran protagonista.

De Paul fue con su hija Francesca y pareció de sorpresa, para la gente, en medio del escenario y con la Copa del Mundo en la mano. La gente deliró y cantó como si estuviese en la cancha con Rodrigo, mientras Tini le dedicaba unas tiernas palabras: “Sabés lo que te admiro, y cada día te amo más”.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te merecés esto y todo lo que te pasa”, le dijo Rodrigo a Tini en el escenario, lo que desató una ovación.

El momento picante llegó cuando Tini cantaba uno de sus más exitosos temas, La Triple T, y mandó un mensaje claro: "Esto es para que el día de mañana les sirva. Muchas veces la gente habla desde su propia tristeza, angustia o frustración y lo pone en otra persona, te quieren hacer sentir constantemente mal, pero uno tiene que amarse a uno mismo, estar con la gente que te ama. Yo duermo todas las noches en paz, gracias por bancarme". En el momento del estribillo la cantante y el futbolista gritaron de manera efusiva "que los envidiosos se vayan pal carajo".

De inmediato, muchos empezaron a decir que ese mensaje estaba dirigido a Camila Homs, quien en los últimos días manifestó su furia con el padre de sus hijos por no haberlos ido a ver apenas volvió al país con la Copa del Mundo, y en cambio eligió ir a ver a su novia a uno de los ensayos de los shows, que seguirán este viernes por la noche.

Ese hecho despertó la furia de Camila, quien lo esperaba junto a sus hijos que no lo veían desde hacía dos meses. Hasta incluso le había comprado un regalo para que su hija Francesca se lo diera su papá. Al no llegar ese momento, apenas se vieron las imágenes de De Paul y Tini juntos el martes por la noche, Camila subió un par de historias a su Instagram dirigidas a su ex: en una de ellas, levantaba el dedo en señal clara de enojo.