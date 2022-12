La banca de la disputa, una aclaración a tiempo y un responsable 16 meses después

Tras la ruptura, el primer capítulo de la pelea por los cargos

La forzada alianza entre Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio ya es cosa del pasado. El miércoles fue el capítulo final de un matrimonio político por conveniencia luego que ambos rompieran políticamente en 2021 con el intendente Montenegro y se unieran para mantener los beneficios con que cuentan los bloques, pero con diferentes orientaciones que se profundizaron a partir del reacercamiento al gobierno de parte del primero de ellos.

La correlación temporal de los hechos documentados marca que, esa jornada, primero Carrancio presentó la renuncia al bloque y luego Lauría se la pidió en público durante la sesión de la Comisión de Hacienda, donde cuestionó a su ahora excompañero por tildar de “disparate” a su proyecto para crear una “Ecotasa”. Lauría perjura que no conocía la renuncia previa y Carrancio que no sabía del pedido que haría su excompañero. Fortuita coincidencia, si es que alguno de los dos no se movió en función de un escenario conocido de antemano.

Sea cual fuera la situación, lo cierto es que a las pocas horas se abrió la batalla que todos presagiaban: los cargos que en las comisiones ocupaban en nombre del bloque, que con la renuncia de Carrancio queda integrado en solitario por el exbasquetbolista. El jueves, rápidamente envió una nota a la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, para informar que Carrancio “será reemplazado en las comisiones en las que represente a Creciendo Juntos”. El puesto más trascendental es la presidencia de la Comisión de Hacienda, donde su voto definitorio es anhelado por el gobierno.

El planteo de Lauría guarda una trampa. Si bien los lugares en las comisiones corresponden al reparto por bloque, el mismo se hizo proporcionalmente en función de la cantidad de integrantes que tiene cada uno. Difícilmente tenga eco su pedido. Sin embargo, Carrancio también se encuentra en apuros: al no integrar ningún bloque no puede ejercer la presidencia de una comisión, tal y como lo dispone la normativa vigente. ¿Habrá una excepción? Nada de eso se resolvería este año, quedando la definión para luego de las Fiestas.

¿Arresto por fumar en playas?

Una fuerte sorpresa generó cuando se conoció que en el proyecto del radicalismo por el cual se busca prohibir fumar en las playas de Mar del Plata se contemplaban penas de hasta 30 días de arresto. La sanción emergía, a todas luces, como exagerada, aunque finalmente fue descartada al aclararse que se trató de un descuido.

Es que en rigor, los cambios a la redacción del proyecto de ordenanza lo que hacían era remitir las sanciones a las normas específicas de la Ordenanza 4544 del Código Contravencional de General Pueyrredon. Es el mismo conjunto de sanciones económicas y de restricción de la libertad que, por ejemplo, se utiliza para sancionar a quienes oferten sexo fuera de la zona roja.

“Claramente no era la intención” aplicar 30 días de arresto, manifestó la concejala Marianela Romero, para tranquilidad de sus pares de la Comisión de Legislación. Por ello mismo, se volvió el texto a la redacción original, donde solo se aplican multas económicas, que podrían llegar hasta los 60 mil pesos.

16 meses después, un solo responsable

La Municipalidad suspendió por 17 días a uno de los agentes de tránsito involucrado en agosto de 2021 en un confuso episodio donde un desconocido robó una camioneta de Tránsito, chocó a un vehículo en la huida y finalmente se incrustó contra un árbol. Los damnificados, un matrimonio con un bebé de 9 beses, además había denunciado maltrato de parte del personal de la Comuna.

Tras el sumario abierto, a través del Decreto 2704, el gobierno concluyó con una sanción contra quien conducía previamente la camioneta de Tránsito, quien dejó el rodado con la llave puesta, mientras que sobreseyó al otro ocupante del rodado, mientras que no hubo otros agentes involucrados en la investigación. En su análisis, la Dirección de Sumarios estableció que el agente involucrado “no actuó con diligencia en el cuidado de un bien municipal puesto bajo su cuidado y responsabilidad”.

Todo se inició la noche del sábado 15 de agosto, cuando la unidad municipal se estacionó en Independencia y Castelli para asistir a una grúa privada que debía remover un coche abandonado. En ese marco, un sujeto desconocido aprovechó el descuido y se llevó la unidad de Tránsito, chocando en la huida contra una camioneta en Jara y Castelli. Al ver que no se detuvo, el matrimonio lo persiguió, hasta que chocó contra un árbol en Castelli y Chile y huyó a pie.

A través de las redes sociales, la familia damnificada por el choque denunció maltratos por parte de los agentes municipales y de Prefectura, con respuestas “evasivas” y con “prepotencia”, después de haberlos tenido más de una hora esperando mientras sacaban fotografías y realizaban las distintas pericias.

Otro concurso expone tensiones entre el gobierno y el STM

A la catarata de conflictos en el marco de concursos de personal, incluso con la judicialización de algunos de ellos, ahora se suma un nuevo capítulo. Es que el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) impugnó la designación de dos jurados en el concurso de Jefe de Departamento de Movimiento Docente de la Secretaría de Educación.

Tras la presentación del gremio, el intendente Guillermo Montenegro rechazó por decreto las objeciones sobre “irregularidades” en la conformación del jurado, debido a la designación de dos jurados expertos externos.

El sindicato al mando de Antonio Gilardi adujo que la presencia de ambos miembros contraría el Reglamento General de Concursos, lo que fue descartado por el secretario de Educación, Sebastián Puglisi, de acuerdo a lo publicado recientemente en el Boletín Oficial.