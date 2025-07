El ciclo político que se termina a los seis años, fractura expuesta en Fuerza Patria y la alternativa que quiere asomar

De la salida de Montenegro a la llegada de Neme y la incógnita sobre el gabinete

“No soy testimonial”, planteó Guillermo Montenegro al anunciar su candidatura a senador provincial por La Libertad Avanza, certificando el rumor instalado hace meses en la política marplatense: la interrupción del mandato que le confirió la ciudadanía en 2023 para gobernar la ciudad hasta 2027.

Y mientras se tejen análisis de todo tipo sobre si esa candidatura podría significar un trampolín hacia un cargo aún mayor y sobre el impacto que tiene la decisión en el electorado que viene acompañando a Montenegro desde 2019, lo cierto es que desde el 10 de diciembre el distrito tendrá un nuevo intendente.

“A mí me pasó que sentía legalidad pero no legitimidad”, declaró esta semana Daniel Katz a Vencedores y Vencidos, en un mensaje dirigido a Agustín Neme, el jefe del bloque del Pro en el Concejo Deliberante que ahora reemplazará a Montenegro. Katz es el único en la historia reciente de Mar del Plata que pasó por lo que pasará Neme, cuando en 2002 asumió el gobierno tras la renuncia de Elio Aprile. Contextos abismalmente disimiles, pero una situación asimilable: Neme asumirá con toda la legalidad que le confiere el esquema de sucesión que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, pero deberá construir la legitimidad para ejercer un cargo de tanta relevancia para el cual no fue directamente puesto por el voto popular.

Los libertarios, al mando de Carrancio, podrían llegar al gabinete tras la alianza electoral.

El desplazamiento de la UCR por La Libertad Avanza como socio electoral del Pro generó en la política y en el famoso “círculo rojo” la pregunta ineludible sobre cómo se trasladará ello a la conformación del gabinete. Por lo bajo, los libertarios no disimulan sus intenciones de hacer pie en algunas áreas claves, como turismo, mientras que el crecimiento del bloque lo posicionará como aspirante a la presidencia del Concejo Deliberante.

¿Y los radicales? Aportan una cuarentena de funcionarios -casi la mitad de la planta política- con el control de áreas claves como Obras, Desarrollo Social y Educación, además de la empresa Osse. Su focalización en la elección de Concejo Deliberante con la boleta corta de Nuevos Aires evidencia, se analiza en los pasillos del Palacio Municipal, su intención de consolidar un bloque fuerte que le siga siendo imprescindible al Pro para seguir sacando ordenanza a gusto y placer. Si la boleta de La Libertad Avanza obtiene ocho de los doce concejales a renovar, no dependerá de nadie más para disfrutar de la anhelada mayoría automática, esa de la cual hoy es garante la UCR.

Montenegro y Abad fueron el sustento de la coalición de gobierno desde 2019 y que ahora parece llegar a su fin.

General Pueyrredon, la excepción entre las 143 listas del peronismo

“No hubieran alcanzado ni 20 cortes de luz”, bromeó pasadas las 14 del lunes un dirigente que siguió de cerca la interna de Fuerza Patria, que terminó estallando por los aires con la presentación de una lista alternativa encabezada por Gustavo Pulti, encolumnando detrás de sí a todo el sector de Kicillof agrupado bajo el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Mientras que el oportuno (sugestivo, a su vez) corte de luz en La Plata el sábado a la noche permitió que se acordarán las listas en las ocho seccionales, General Pueyrredon fue el único de los 135 municipios donde cristinistas y kicillofistas no llegaron a un entendimiento.

Desde la lista oficial de Fuerza Patria apuntan directamente contra una ambición personal del exintendente, quien fracasó en su objetivo de encabezar la lista seccional, lugar en el que finalmente recaló Fernanda Raverta, y en lograr lugares para los propios en la lista de concejales. “Ahora no le tocaba a él, en 2023 fuimos juntos y se llevó un diputado y dos concejales, mientras que La Cámpora un solo concejal”, apuntan desde el espacio, recordando que en 2021 AM se presentó en soledad y no llegó al piso para obtener un concejal.

Pulti rompió y logró llevar detrás de sí a todo el sector del MDF de Kicillof.

También resaltan la amplitud de su lista, que contiene al tercer sector de FP -el massismo- y donde el MDF tenía reservado un lugar “entrable”, con la candidatura en cuarto lugar del sindicalista Raúl Calamante. “Fue raro lo que pasó, la lista con Calamante estaba acordada con Provincia, si tenía la firma de los tres apoderados”, señalan, en referencia a la curiosidad de la doble postulación del funcionario, algo que llegó hasta a los medios nacionales.

Desde Acción Marplatense lo central no fueron los off, sino directamente la palabra pública del propio Pulti. En declaraciones a Extra acusó de “sectaria” a La Cámpora y hasta habló de nepotismo: “fijense cuánta gente de una misma familia está en las listas en los primeros lugares”, dijo, sabiendo el impacto que tendrían sus declaraciones en clara referencia a las candidaturas de Raverta y su esposo Pablo Obeid, el diputado camporista que secunda a Mariana Cuesta en la lista de concejales.

¿Cómo impactará la ruptura en la moral de la militancia de base y electorado peronista que exige unidad para enfrentar a Milei? ¿Qué tan fuerte apoyará Kicillof a la lista de AM? ¿Qué repercusión puede tener la fractura en la elección seccional con la eventual incidencia del corte de boleta? ¿Qué desempeño puede llegar a tener una tercera lista del peronismo, la de Sentido Común Marplatense de Manino Iriart? Algunas de las preguntas que ya resuenan y que comenzarán a responderse en Ios próximos días.

El radicalismo y la búsqueda de “Nuevos Aires” para la ciudad

En disidencia con el armado de Somos Buenos Aires que impulsa la UCR bonaerense, el sector que responde al senador nacional marplatense Maximiliano Abad impulsa una particular alternativa en la ciudad: una boleta corta bajo el sello de Nuevos Aires -otro de los nuevos frentes provinciales-, aunque sin tramo seccional y con una outsider como primera candidata, la periodista Gaby Azcoitía.

Más allá del patrocinio radical, el espacio busca consolidar una identidad propia y de fuerte tinte vecinalista, con la incorporación de otros sectores como el socialismo y el Gen, además de referentes de entidades con fuerte arraigo en la comunidad. “Estamos yendo a una elección donde nadie habla ni de propuestas ni de la ciudad, ese lugar lo queremos ocupar nosotros”, remarcan los armadores de Nuevos Aires. Ante una campaña donde predominará la convocatoria a votar por la negativa (“frenar a Milei”, desde FP; “barrer al kirchnerismo de la Provincia”, desde LLA), Nuevos Aires apunta a construir una agenda por la positiva y focalizada en los problemas y preocupaciones de los vecinos.

Se espera una primera etapa de la campaña centrada en la escucha de las inquietudes de los vecinos, donde se prevé habilitar un canal de participación digital, con incorporación de la inteligencia artificial. Una segunda etapa estará marcada por el contacto directo, con una recorrida permanente por los barrios marplatenses. “El único barro que vamos a pisar es ese, el de los barrios”, advierten, en referencia a su intención de evitar ingresar en polémicas con otros candidatos, una postura amparada con la presentación de Azcoitía, posiblemente la candidata a concejal con mayor conocimiento entre el electorado junto con Pulti.

Un boina blanca ya presentó su renuncia

Y mientras crecen las especulaciones sobre qué será del futuro de los radicales en el gabinete municipal, en el medio del cierre de listas se conoció la primera renuncia de un funcionario boina blanca.

Se trata del subsecretario de Educación, Marcelo López, quien acompañaba en la tarea al secretario Fernando Rizzi, otro hombre del riñón de la UCR. La salida, se informó oficialmente, se hizo efectiva el 20 de julio y se vincula estrictamente con cuestiones personales, más concretamente para acogerse al beneficio jubilatorio.

La de López no fue la única salida, ya que el gobierno también pierde una pieza clave de su esquema comunicacional a partir de la renuncia de la hasta ahora subsecretaria de Comunicación, Florencia Duhalde. En su lugar ya fue nombrada Antonella Patané.