La campaña ya arrancó, radicales disidentes sin lista propia y libertarios contra el fenómeno marplatense

Montenegro patea la Quinta, Raverta y Pulti disputan la referencia y la izquierda quiere dar la sorpresa

Si bien aún restan algunos días para el comienzo formal de la campaña, pautado para el 8 de agosto, todos los candidatos ya están en pleno plan proselitista. El intendente y cabeza de la lista seccional de La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro, combinó un primer tramo de la semana con fuerte presencia en medios porteños con un segundo momento de recorrida por ciudades.

En sus entrevistas televisivas Montenegro se mostró alineado a Milei en la interna con Villarruel, negó que haya una caída del turismo, insistió con que su gestión recibe constantes trabas desde Provincia y buscó otorgarle épica a su candidatura seccional con el fin de “frenar al kirchnerismo”, ante la consulta de colegas sobre si no es más productivo llevar tal tarea desde la gestión de una de las ciudades más importantes del país que desde una simple banca en la Legislatura. Al igual que ya lo había hecho en Ayacucho, Montenegro se volvió a rodear de dirigentes libertarios para inaugurar un local de La Libertad Avanza en Dolores, mientras que también recorrió el partido de La Costa.

Montenegro inauguró otro local libertario, ahora en Dolores.

La visita de Axel Kicillof a Miramar expuso el primer round entre Raverta y Pulti para tratar de capitalizar la referencia del oficialismo provincial en Mar del Plata. La primera candidata a senadora acompañó al gobernador en toda la recorrida y desde su entorno destacaron que la redes oficiales de Kicillof solo lo mostraron con ella. Pulti también estuvo presente en la vecina ciudad y obtuvo su foto con el mandatario bonaerense.

Sugestivo fue el reposteo del perfil oficial del kicillofista Movimiento Derecho al Futuro, que compartió una publicación de Raverta y le agregó una leyenda propia: “Sumar fuerzas para defender Mar del Plata. Raverta + Pulti + Kicillof”. Algunos, con abierta intencionalidad política, lo interpretaron como un llamado implícito a cortar boleta, votando a Pulti al Concejo Deliberante y a Raverta al Senado. “En Mar del Plata hay lista de unidad de Fuerza Patria. Hay muchas boletas a cortar en Mar del Plata, los radicales, los socialistas, un montón, boletas cortas sobran”, dijo Raverta en una nota en Gelatina, bajándole el precio a la nómina de Acción Marplatense.

Por el lado del radicalismo, definen aspectos para salir a la cancha, donde tienen previsto realizar un evento público de presentación de candidatos, con Gaby Azcoitia como primera concejal, además de lanzar una plataforma de participación digital.

Finalmente, el Frente de Izquierda también intensifica la campaña, con la aspiración de meter un concejal por primera vez, tarea encomendada a Rosa Mariategui. El sábado, el diputado nacional y primer candidato en la Tercera Sección, Christian “Chipi” Castillo participó en Mar del Plata de un encuentro con trabajadores y estudiantes. El dirigente remarcó la importancia de que en Mar del Plata exista una alternativa a la motosierra de los libertarios y el “falso escudo” contra el ajuste que el propio peronismo, asegura, realiza en Provincia con Kicillof.

Los radicales disidentes se quedaron sin Somos Buenos Aires

Finalmente se confirmó la no oficialización de la lista municipal de Somos Buenos Aires, el armado que a nivel provincial impulsa la UCR junto a otros espacios de centro y que en Mar del Plata había presentado una nómina de concejales encabezada por Fernando “Pipi” Herrera, uno de los referentes del radicalismo no alineado al senador nacional Maxi Abad, que a nivel local impulsa otro armado, bajo el paraguas de “Nuevos Aires” y con la candidatura de Gaby Azcoitía.

El propio Herrera confirmó esta semana a Extra que finalmente no podrá ser candidato, ya que la Junta Electoral rechazó la oficialización de la lista, situación por la que responsabilizó a la UCR marplatense, que la objetó. “El radicalismo de Abad nos observó y no hemos podido consolidar la boleta, no voy a poder ser candidato a concejal”, remarcó el abogado.

“La UCR de Mar del Plata ha impedido que nuestra lista esté en Mar del Plata y tampoco ellos la quieren representar, porque se van con un partido vecinal, Nuevos Aires. Estamos ante la municipalidad de la UCR marplatense”, analizó Herrera, observando el hecho de que formalmente la UCR no integra ninguna de las listas que se presentan en la ciudad, ya que el sello partidario está dentro del armado de Somos Buenos Aires, que sí tendrá lista en la Quinta Sección, con la candidatura del intendente radical de Rauch, Maximiliano Suescun.

En tanto, los radicales disidentes ya resolvieron dar su apoyo a la lista Construyendo Porvenir, un partido provincial nuevo y reconocido por la Junta Electoral días antes del cierre de listas. Ese armado tiene listas en las ocho secciones electorales y en varios municipios, donde en General Pueyrredon su primer candidato es el empresario Marcelo González.

Somos Buenos Aires no tendrá lista en General Pueyrredon.

Libertarios contra el fenómeno nacional que desde Mar del Plata sacudió al streaming

Nadie esperaba que algo que, a priori, parece tan alejado del público general como una expedición científica, se transformará en un fenómeno nacional…y con sello marplatense. La travesía que llevan adelante científicos del Conicet en colaboración con Schmidt Ocean Institute atrapa multitudes jornada tras jornada, a través de la transmisión on line que muestra el fondo marino en el llamado Cañón de Mar del Plata, unos 300 km mar adentro.

Pero el suceso alimentado además por el ingenio popular en torno a algunas de las especies captadas por las cámaras -con la “estrella culona” como principal protagonista-, no parece generar la misma emoción en referentes libertarios con fuerte inserción en el mundo de las redes.

“Es lejos la mejor transmisión de streaming de la historia”, remarcó el guionista y escritor Marcos Aramburu, lo que le valió una fuerte respuesta del Gordo Dan, estrella libertaria del streaming y referente de las venidas a menos Fuerzas del Cielo. “Muy bueno, pero lamentablemente vamos a tener que reventar todo para sacar petróleo y volvernos ricos”, sentenció Daniel Parisini, tal su nombre real. La respuesta se trató en uno de los programas donde trabaja Aramburu, Gelatina, donde su conductor Pedro Rosemblat le recordó al Gordo Dan que que a comienzos de 2022 la exploración petrolera fue frenada por un amparo presentado, entre otros, por el actual candidato a senador de La Libertad Avanza en la Quinta Sección , el intendente Guillermo Montenegro.

Al cruce de la actividad científica del Conicet, organismo cuyos integrantes mantienen un fuerte enfrentamiento con el gobierno nacional por el recorte en ciencia y técnica, también se sumó el jefe del bloque de diputados libertarios en Provincia, Agustín Romo. “Qué casualidad que justo cuando encontramos petróleo en el mar, vienen unos ingleses y financian una investigación sobre la vida marina del lugar y los pelotudos de siempre que se creen nacionalistas compran el cuento enterito mientras putean a Milei”, remarcó, con el impreciso dato del hallazgo de petróleo en el Mar Argentino.

Distinto fue el enfoque que priorizaron otros dirigentes desde el armado marplatense del frente La Libertad Avanza, priorizando la difusión positiva que genera el fenómeno para Mar del Plata y destacando además el potencial de la articulación entre el sector público y privado. "Una maravilla del siglo XXI, producto de la alianza entre sector privado, público y ciencia", afirmó el concejal Guido García.