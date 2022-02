Polémica: un sector de taxistas marplatenses, a favor de la llegada de Uber

Desde hace algunos años que en Mar del Plata la sola mención de Uber, el servicio de transporte de plataforma digital, es motivo de polémica, por la fuerte decisión de los taxistas a impedir el desembarco en la ciudad, que incluso logró la rúbrica del Municipio y de la justicia, con su prohibición. Sin embargo, algunos taxistas ponen reparos a la cuestión y afirman que si la multinacional se pone “en igualdad de condiciones” al servicio actual de transporte, se pasarían a esa modalidad de trabajo.

En diálogo con 0223, Miguel “Beto” Rodríguez, titular del Sindicato Marplatense de Peones de Taxis, expresó su postura a favor del uso de Uber mientras tanto se apliquen “las mismas leyes para todos”.

“No es libre competencia si un pibe de 19 años se sube a un auto con una licencia común, contra la mía que es profesional, que pago un seguro más caro, que pago la desinfección del vehículo. Yo en su momento estuve en contra de eso, porque en Buenos Aires o en Estados Unidos Uber no paga nada. Pero si ellos pagaran todo eso, los puertas negras, que somos todos los choferes que no tenemos radio, nos uniríamos a ellos. No tendría ningún problema en subirme a un Uber”, aseguró Rodríguez.

El referente de los peones de taxis aclaró que su postura “es personal aunque hay muchos compañeros que piensan lo mismo”, ratificó.

Para el dirigente, el titular de la licencia de Uber también tendría que hacerse cargo de “blanquear” a los choferes, cuestión que en la actualidad la firma estadounidense con sede en San Francisco no lo hace. “Si el dueño de ese auto es monotributista, no sería problema pero si pone a un chófer, tendría que estar en relación de dependencia. No es cuestión de poner la app y que cualquiera trabaje. Reitero que lo mío es una opinión que muchos coinciden y otros no. Ahora los problemas de los taxistas están en otro lado, como en el uso del GPS. Esa es la prioridad”, concluyó.