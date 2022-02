Protestarán con marionetas en Tribunales para repudiar la "manipulación" de la Justicia

María Tobio, la joven que denunció sucesivas violaciones en la infancia por parte del papá, el abuelo y el tío paterno, impulsa este martes una nueva protesta en Tribunales con marionetas para repudiar la "manipulación" que acusa en abusadores y en el Poder Judicial.

La manifestación se desarrollará a partir de las 11 en las puertas del palacio tribunalicio de Brown y Tucumán. "Exigimos respeto al tiempo de las víctimas y una justicia eficaz y activa para todas las infancias. La víctima habla cuando puede", insistió la denuncia, en la convocatoria.

Tras décadas de silencio, la joven de 35 años rompió el silencio sobre las violaciones que sufrió en el seno familiar de forma reiterada, desde los 3 hasta los 11 años. Los denunciados son Juan Carlos, Fidel Waldemar y Guillermo Aníbal Tobio.

A pesar de los constantes reclamos, la Justicia no investigó la denuncia y archivó la causa en dos oportunidades, al entender que los delitos ya prescribieron. El último revés lo recibió en diciembre, después de obtener la primera audiencia con el juez Saúl Errandonea.

A través de su abogado César Sivo, Tobio apeló la medida para que se ponga en marcha una investigación y se encuentra a la espera de un dictamen. "La justicia me escuchó pero agravando la revictimización a un nivel violento porque me dieron esperanzas de que por fin iba a tener un poco de paz y luego de un mes me dijeron que no iba a avanzar la causa", cuestionó.

"De niña, antes de aprender a escribir mi nombre, ya me obligaban a practicar sexo oral; invadían mi cuerpo mañana, tarde y noche y fui manipulada por mi familia paterna. Hoy, el Poder Judicial también manipula mi causa como un simple escrito sin importancia", apuntó la joven.

Tobio, sin embargo, no solo mantiene la lucha por su caso personal sino que busca visibilizar la situación de abuso que se repite en muchas infancias. "Lo que me pasó a mí hoy lo sufren uno de cada cinco niñas y uno de cada trece niños que son o fueron abusados a diario", aseguró.

"Solo 1 de cada 1000 causas llega a juicio y condena, lo cual lleva a la Argentina a sufrir el mayor porcentaje de suicidios por causas de abuso sexual en las infancias", advirtió la denunciante de los aberrantes abusos.