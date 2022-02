Viviana Rivero: “El amor, en todas sus facetas, es el motor del mundo”

La escritora cordobesa Viviana Rivero participará en el ciclo Verano Planeta, 25 años, con la presentación de su libro Una luz fuerte y brillante, novela que también tiene como protagonista a Siria y que visibiliza de una manera cruda la realidad de muchas mujeres en aquel país.

Rivero siempre marca en sus novelas el poder del amor, de la vida y los reencuentros, pero también el amor por la tierra, por la de cada uno de nosotros y lo que el desarraigo puede generar en las personas, trascendiendo las épocas.

“A esos valores que traemos desde chicos, creo que llegó el momento de incluir el amor y el cuidado por la tierra. Hoy en día es demasiado importante lo que está en juego y ya estamos a tiempo”, me dijo la última vez que charlamos sobre su libro El nogal de Joaquín, un libro infantil realizado con su hija. Y agregó, “Cuando uno cuida el mundo verde no es solamente es para cuidar las plantas, lo cuida para los demás, para los que van a venir, para personas que ni siquiera vamos a conocer. No es solo el cuidado del planeta, sino que es una demostración del amor por el género humano”.

La escritora cordobesa presentó en el 2021 su libro El nogal de Joaquín.

Ese pensamiento sobre la tierra y sobre el amor hacia ella se refleja también en sus novelas, en las que el exilio es un gran protagonista. Ha llevado adelante textos donde ese exilio se puede pensar y sentir desde dos puntas muy distantes: el que se va porque no quedan alternativas y el que parte por elección propia. Ambas cruzan el tiempo. Rivero siempre intenta una mirada más global: “Creo que los seres humanos tenemos que aprender a mirar de una manera más global, no pensar en eso de esta tierra es mía y esta otra es tuya. La tierra enferma y se necesita esa movilidad y no siempre se tiene la suerte de encontrar el destino, o tu plenitud en tu tierra. Mucha gente, como algunos de mis personajes, tuvo que viajar a la Argentina en su momento y encontrar todo. O por ahí, ahora a España y allí encontrarlo. Quiero decir que debemos tener una apertura y pensar el mundo como uno solo”.

-¿Cómo pensás el amor?

- El amor en todas sus facetas es el motor del mundo. El amor en una pareja, el amor a los hijos, el amor a una vocación, a la tierra donde nació o a la que adopta. Por eso nos interesa leerlo, porque no cambia. Por eso nos identificamos con esto porque ¿quién no se ha enamorado perdidamente y quiere hacer locuras? o el amor por la tierra, donde estando en otro lugar, salís y sentís un aroma y te largás a llorar; o por los hijos, donde uno cambia totalmente. Por eso insistir en el amor, porque el amor sigue gustando e interesando, porque es lo que nos marca para las grandes decisiones de la vida.

El tradicional Verano Planeta este año se realiza de manera virtual, todos los martes y jueves (hasta el 11 de febrero) a las 20 y se podrá ver a través del canal de YouTube de Editorial Planeta.

