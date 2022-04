Descartan pedir la nulidad del juicio que declaró no culpable al joven que mató a dos motociclistas

Santiago Aquindo fue declarado no culpable por inimputabilidad. Foto: archivo.

Abogados de los particulares damnificados descartaron la posibilidad de recurrir el veredicto no condenatorio que este viernes dictó un jurado popular contra Santiago Aquindo, el joven que en noviembre de 2018 terminó con la vida de Francisco Murcia y Pablo Augusto Pereira cuando circulaba a más de 130 kilómetros por hora con su auto en la zona de Constitución y José Ingenieros.

Gustavo Marceillac, quien representó en el debate a la familia de Murcia, valoró que el proceso se desarrolló de manera “impecable” e insistió en que no hubo ninguna clase de “irregularidad”, a pesar de que la sentencia final no estuvo acorde con la expectativa planteada por el entorno de la víctima.

“La familia quedó afligida con la sentencia y obviamente le hubiera gustado un veredicto de culpabilidad pero los particulares damnificados no tenemos recursos posibles contra la sentencia ni la fiscal, en este caso, lo hubiera tenido tampoco”, aclaró el letrado, ante la consulta de 0223.

Para encontrar un fallo local de un jurado popular que finalmente fue recurrido y anulado hay que retrotraerse a septiembre del 2021, cuando doce personas evaluaron la culpabilidad o inocencia de Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, a quienes se los involucró en una denuncia por abuso sexual en el camping miramarense “El Durazno” que hizo una menor en enero de 2019. El jurado de aquel entonces declaró “no culpables” a los jóvenes.

Pero en diciembre, a partir de un planteo del particular damnificado que giró en torno a la ausencia de la Asesora de Menores, la Sala III de Casación Penal ordenó hacer un nuevo juicio al entender que el veredicto no era válido. Por esta fecha, se espera la palabra final de la Suprema Corte, tras otro planteo que hicieron los abogados defensores de los acusados ante la anulación del primer dictamen absolutorio.

Sin embargo, Marceillac sostuvo que en el juicio por el fatídico siniestro vial “no existen agravios que justifiquen la interposición de un recurso que, en principio, no se puede interponer” dada la modalidad del enjuiciamiento. “Acá sí estuvo el asesor de Incapaces presente durante todo el juicio. El tribunal se encargó de asegurar su presencia para evitar situaciones como las que han sucedido anteriormente”, explicó.

“Nosotros nos encargamos que el proceso se haga como debe ser. Es parte de mi responsabilidad que el juicio se realice como corresponde. Todas las partes participamos de la selección del jurado y todas las partes tuvimos la posibilidad de objetar a aquel jurado que nos parecía que no podía ser un jurado capaz de tomar una decisión objetiva”, remarcó, en la misma línea.

El abogado recordó, además, que la decisión de llevar a Aquindo a ser sometido a debate por un jurado popular y no por un tribunal técnico es impulsada por la defensa, que esgrimida en esta oportunidad César Sivo. “Las reglas del juego dicen que ellos son los que deciden cómo quieren ser juzgados pero eso no deslegitima el procedimiento de juzgamiento”, aclaró.

“El jurado popular tiene la garantía de que nadie conocía ni conoce a sus doce integrantes. No sabemos quiénes son, cómo se llaman, a dónde viven, y, por ende, no tienen presiones de ningún tipo; tienen más garantías que un juez técnico”, revindicó, sobre la modalidad de juicio, y ratificó: “La decisión del jurado es inobjetable, más allá de que se puede compartir o no”.

En la previa al debate, las familias de los jóvenes asesinados habían manifestado un enérgico rechazo a que un jurado popular decida sobre la imputabilidad del acusado, a partir del análisis de los informes aportados por peritos y expertos. "Esto es una burla a los familiares. Es lo más ridículo que escuché en mi vida", había dicho a este medio Mónica Jenkins, mamá de Murcia.

Los pasos a seguir

Después de conocerse el veredicto de no culpabilidad, Marceillac confirmó que en los próximos días las partes involucradas y el juez Federico Wacker Schroder se volverán a reunir para avanzar con la audiencia de cesura donde se determinarán eventuales medidas de resguardo contra Aquindo.

“En un juicio que terminó con esta clase de veredicto, el objeto de discusión que propone esta audiencia es definir si la persona sometida a proceso es peligrosa para sí o para terceros, si necesita una medida de seguridad o no y por cuánto tiempo”, explicó el abogado.

En el debate que comenzó el lunes y finalizó este viernes, el jurado no puso en duda la autoría del doble homicidio contra los jóvenes de 33 y 38 años pero resolvió la declaración de "no culpabilidad" al entender que no tenía capacidad psicológica para comprender la capacidad de sus actos.