La UTA amenaza con otro paro de colectivos para este martes en casi todo el país

Si no hay aumento de salarios, los colectivos del interior del país pararán por 72 horas. Foto ilustrativa:0223

Luego que venciera la conciliación obligatoria decretada por el gobierno nacional, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que de no concretarse un reclamo salarial, comenzarán desde este martes un paro de colectivos por 72 horas en las principales ciudades del interior del país, en el que estaría incluida Mar del Plata.

A través de un comunicado, el gremio que representa a los choferes explicó que espera el resultado de la audiencia virtual con autoridades del Ministerio de Trabajo que se realizará este lunes a las 15, para definir si este martes si inicia o no una huelga por tres días.

El secretario general de la UTA a nivel nacional, Roberto Fernández, manifestó en diálogo con GO Noticias que espera "una solución al reclamo salarial de los trabajadores del interior". Por su parte, el secretario de Interior de UTA nacional, Jorge Kiener, indicó en declaraciones a Cadena 3 que si esta tarde no se soluciona el conflicto "no se le puede echar la culpa a los trabajadores que han sido pacientes y prudentes".

Si fracasan las negociaciones esta tarde, la medida de fuerza comenzaría desde las cero de este martes en las principales ciudades del interior del país.

El 8 de abril, la UTA cerró un acuerdo para los choferes de corta y media distancia del Amba, con un aumento del 50%, escalonado, que llevará el salario básico a 150 mil pesos desde agosto. Además del pago no remunerativo de 43 mil pesos, en cuatro cuotas.

El gremio reclama que se equiparen los salarios del interior del país con los que perciben por la misma tarea aquellos que prestan servicios en el conurbano bonaerense