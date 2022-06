La joven que huyó con el "Faraón del Pollo" es la hija de "Rudy" Ulloa

Mientras que la Justicia y la policía avanzan en una serie de medidas para lograr la detención de Juan Jesús Piero Pinna por el homicidio de Maximiliano Rihl durante una fiesta en Horizonte Club de Playa, se conoció que la joven que lo acompañaba y que había sido invitada al evento es Romina Ulloa García, hija del ex chofer de Néstor Kirchner.

El domingo la fiscal Florencia Salas pidió a la Justicia de Garantías la detención del empresario tucumano conocido como “El Faraón del Pollo”, pero no hizo solicitud alguna para con la mujer que lo acompañaba. “La mujer subió al auto con el imputado, pero no tuvo nada que ver con la primer pelea que hubo en el lugar ni mucho menos con el ataque a tiros posterior”, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

Los organizadores del evento dieron a los investigadores la identidad de Piero Pinna que no era conocido para la mayoría de las personas que estaban en el lugar, ya que la invitación a la fiesta estaba destinada a Romina Ulloa García. Al no haber ninguna imputación en contra de la joven, las autoridades judiciales no confirmaron oficialmente la identidad que trascendió este lunes.

Los hechos

“El Tucumano” fue a la fiesta de cumpleaños de Mauricio Ríos acompañando a su novia a la que habían invitado. Por causas no establecidas -ninguno de los testigos dio información la respecto- se peleó con Ariel Jesús Núñez (49) que sufrió fracturas en la pierna y en el tobillo derecho. En ese momento habría intercedido Rhil que lo habría acompañado al auto, pero allí el acusado disparó al menos nueve veces y varios esos balazos le dieron al hombre de 44 años y le provocaron la muerte.

Piero Pinna escapó a bordo de su auto Toyota Corolla de color blanco junto a su pareja en dirección al centro de Mar del Plata. Las cámaras de monitoreo lo observaron por última vez en inmediaciones de la rotonda de Punta Iglesias y desde ese momento nada se sabe sobre su paradero.