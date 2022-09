Crimen en el balneario: el hijo de Mauricio Ríos reconoció haber golpeado al “Faraón del Pollo”

Más de setenta días pasaron desde que la fiesta de cumpleaños de Mauricio Ríos en Horizonte Club de Playa terminó con el asesinato de Maximiliano Rhil a manos de “El Faraón del Pollo”. Mientras la defensa del imputado aguarda la resolución de la apelación que presentaron por la prisión preventiva, este miércoles declaró en Tribunales el hijo del cumpleañero, quien reconoció haber golpeado en la pelea en el salón a Juan Jesús Piero Pinna.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Franco Ríos se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 a cargo de Florencia Salas y reconoció su participación en la pelea que se dio en el interior del salón. “Dijo que había golpeado al imputado y que junto a Rhil fueron caminando con él desde el deck hasta el estacionamiento”, señalaron.

Al llegar al auto de Piero Pinna se ubicó delante del capot mientras que Rhil se acercó a la ventanilla del conductor y le dijo que “iba a romperle la cabeza”. De acuerdo a su relato, “El Faraón” bajó armado, le disparó a él tres veces apuntando al piso y luego hizo lo mismo en dirección a donde estaba la víctima para finalmente escapar a toda velocidad.

Ríos habló solamente de esa secuencia ya que dijo no recordar la presencia de Romina Ulloa en el rodado ni de un patrullero municipal en el balneario durante buena parte de los festejos. Agregó que se quedó en shock y que solo escuchó cuando su padre pidió que “carguen” al herido para llevarlo de manera urgente a un centro asistencial.

Cuestiones pendientes

En la apelación a la prisión preventiva, las abogadas Patricia Perello y Mariana Fardín cuestionaron la decisión fiscal de no considerar el dermotest positivo que se obtuvo de la mano derecha de Rhil y que confirmaría la declaración de Piero Pinna en cuanto a que existió un enfrentamiento armado.

Las defensoras aguardan que se tomen las declaraciones pendientes a más de dos meses del hecho. En tal sentido aguardan la presencia de un DJ, del fotógrafo de la fiesta –que nunca convocaron-, una amiga de Romina Ulloa, el dueño del establecimiento que no se presentó este miércoles y el hijo de la víctima, amigo de Franco Ríos.

Mientras se aguardan esas medidas, no hay plazos para que la Cámara de Apelaciones y Garantías resuelva la apelación de las abogadas para quienes la reacción de Pinna no fue irracional ya que no tenía otra conducta menos lesiva o inocua para defenderse.