Negaron la libertad de los dos adolescentes detenidos por el crimen de Martín Mora Negretti

La Justicia de Garantías rechazó hace instantes el pedido de libertad de los adolescentes de 13 y 14 años detenidos por el crimen de Martín Mora Negretti hace más de tres semanas en la zona de la Vieja Terminal. La decisión se fundó en que los organismos que dependen del Poder Ejecutivo no detallaron como será el abordaje que se dará cuando los menores recuperen la libertad.

La decisión estuvo a cargo de la Jueza Rosa Frende que está subrogando el Juzgado de Garantías Nº1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que se encuentra acéfalo y podría ser recurrida por la defensa oficial con la presentación de un Hábeas Corpus en la Cámara de Apelaciones y Garantías.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 señalaron que el pedido de libertad que se hizo la semana pasada fue rechazado por el fiscal Marcelo Yañez Urrutia quien consideró que las respuestas de los informes dados por los organismos eran “insuficientes”.

“El Servicio Zonal es provincial, pero hay convenios con la municipalidad por lo que debería surgir de allí un informe completo que detalle los programas y la manera específica en la que se trabajará con los menores”, señalaron.

Por su parte, el fiscal le recordó a este medio que consideró prematuro el pedido de libertad porque no están completos los informes que permitan saber cómo se trabajará realmente con los adolescentes no punibles. “La resolución no se apela, pueden ir con un Hábeas Corpus, pero no sabemos aún cuál será la actitud de la defensa en este caso”, aventuró.

Si bien en un comienzo se había aprehendido a tres menores en el lugar, dos días más tarde uno de ellos recuperó la libertad cuando se estableció que no había bajado del departamento ubicado en Sarmiento y Rawson junto a los dos detenidos mayores, acusados de ser los autores materiales del hecho.