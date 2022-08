Los hijos de Claudia Repetto cambiaron de abogado antes del juicio

A dos meses del inicio del juicio por el brutal femicidio de Claudia Repetto (53) a manos de su expareja, los hijos de la víctima designaron al abogado Maximiliano Orsini como representante del particular damnificado. El debate, que se va a desarrollar en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1, comenzará el próximo 17 de octubre.

El profesional le confirmó a 0223 que ya se oficializó su designación y que están realizadas todas las actuaciones para el desarrollo del juicio a Ricardo Rodríguez (54) por el crimen que conmocionó a la ciudad y al país en marzo del 2020. "La intención de la familia es que en el debate se ventile que las tareas preliminares y de investigación previas a la detención y el hallazgo del cuerpo estuvieron a cargo de la familia, que existieron irregularidades, errores y que se escuche su voz como víctimas", señaló.

Ricardo Rodríguez estuvo prófugo durante 26 días y fue atrapado por los propios hijos de la víctima a pocas cuadras de donde vivía Repetto. Tras confesar el crimen y señalar el lugar en el que había enterrado el cuerpo, quedó alojado desde fines de marzo en la Unidad Penal Nº44 de Batán, imputado por el delito de homicidio agravado al ser cometido por un hombre mediando violencia de género.

“Me puse celoso porque se iba a ver al tipo de la camioneta blanca, me agarró algo por dentro y no me acuerdo que pasó. Pero la quise revivir”, dijo Rodríguez en su declaración en Tribunales.

El 28 de marzo de 2020, casi un mes después de que sus hijos reportaran su desaparición de la casa que habitaba en el barrio Termas Huincó, el cuerpo de Claudia Repetto fue hallado a unos sesenta centímetros de profundidad en la zona de Los Acantilados, en el sur de la ciudad. El pozo estaba a escasos veinte metros del lugar en el que días antes habían encontrado la pala que Rodríguez abandonó tras llevar a su expareja a bordo de una motocicleta más de diez kilómetros sin ser registrado por ninguna cámara de seguridad.

La autopsia reveló que la mujer murió asfixiada debido a una broncoaspiración y que su cuerpo presentaba hematomas compatibles con un ataque a golpes.