Bomba en la escuela: no se hicieron llamados al 911 ni a la comisaría

A la espera de que la investigación por las heridas gravísimas que sufrió una adolescente del Instituto Don Bosco tras la explosión de un artefacto casero en un cesto de basura en la galería del establecimiento pase a una fiscalía común por tratarse de un hecho intencional, se confirmó que ese día no se registró denuncia alguna por lo sucedido en la comisaría de la zona y que tampoco hubo un llamado al 911 para contar lo sucedido.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223 a través de fuentes policiales, durante el 8 de julio no hay registro de llamadas a la Central de Emergencias ni presentaciones en la comisaría cuarta que es la que tiene jurisdicción en la zona.

El padre de Azul Zabaleta ya le había indicado a este medio que el colegio no le dio intervención a las autoridades policiales, no resguardó la escena donde sucedió ni los elementos que produjeron el estallido para que fueran peritados. “El representante legal me dijo que los tiene guardados pero lo cierto es que los tocaron, se movieron de lugar, no se llamó a la división de explosivos ni policía científica para que pudiera levantar huellas", dijo Matías.

A partir de la explosión, desde la institución llamaron a una ambulancia que tardó una hora y media en llegar por lo que la adolescente fue trasladada a la Clínica 25 de Mayo por el padre que llegó al lugar y la encontró recostada en el piso en una de las preceptorías. Para Zabaleta la institución “subestimó el hecho en todo momento”.

Fue el propio padre quien denunció lo sucedido directamente en la fiscalía N°11 de Delitos Culposos y a partir de allí se hicieron las primeras actuaciones que incluyeron el pedido de documentación al establecimiento que se respondió en tiempo y forma. Sin embargo, por las características del hecho, la fiscalía se inhibió y la causa pasará a la Unidad Funcional de Instrucción que estaba de turno al momento del hecho.

Mientras se aguarda la posibilidad, cada vez más lejana por el tiempo transcurrido, de identificar a las personas que colocaron el artefacto explosivo en el lugar, no se descarta que el futuro de la causa esté en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en virtud de la altísima chance que los responsables sean menores de edad. Por la fecha del hecho podría haber un escaso número de estudiantes mayores de edad, solamente los que cumplían años entre el 1 y el 8 de julio.