El Emtur contra un funcionario municipal, acuerdo por una playa y municiones por duplicado

La arremetida de Martín contra Cardoso

En el marco de la presentación de las playas públicas equipadas ante el Concejo Deliberante, el presidente del Emtur, Bernardo Martín, dejó en claro la disconformidad del ente con la gestión llevada adelante por la Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales en el balneario Sun Rider. ¿El detalle? La entidad tiene como líder histórico al subsecretario de Inspección General, Marcelo Cardoso.

“Sun Rider está en un estado de precariedad, producto de concesiones precarias durante mucho tiempo, no ha tenido una inversión sólida”, contó Martín, mientras repasaba la situación de cada una de las seis playas donde se busca implementar el proyecto de playas públicas equipadas.

El subsecretario de Inspección General, Marcelo Cardoso, apuntado por el Emtur.

“El ultimo concesionario y depositario actual es la Mutual de Trabajadores Municipales”, rememoró el funcionario, en un dato de conocimiento público, y que tomó mayor relevancia cuando a fines de 2020 la entidad fue apuntada por llevar adelante una obra no autorizada en el balneario, que finalmente debió suspender ante los reclamos de ambientalistas. Para no dejar dudas sobre la mirada del Emtur, Martín finalmente planteó que “todo lo que está construido merece ser demolido por el bien de los marplatenses, son construcciones que no respetan el entorno, están absolutamente obsoletas”.

El balneario de Estrada es uno donde se busca implementar el nuevo esquema de playa pública equipada. Foto: 0223.

Marcelo Cardoso, hombre vinculado a Miguel Ángel Pichetto, se desempeña actualmente como Subsecretario de Inspección General, cargo al que arribó en noviembre de 2020 en reemplazo de María Elisa Ferrara. Hasta ese entonces actuaba como subsecretario de Asuntos Estratégicos y Control de Gestión de la Municipalidad, en sintonía con el ejercicio de la presidencia de la Mutual.

Una charla para tender puentes

En medio de semanas con declaraciones cruzadas entre funcionarios de la Ciudad y la Provincia, el presidente del Emtur, Bernardo Martín, y la subsecretaria de Turismo provincial, Soledad Martínez, fueron la gran excepción.

Luego que 0223 informará la preocupación que generaba en La Plata el proyecto de playas públicas equipadas, una de las cuales tiene como destino la playa del Museo MAR, donde la administración bonaerense viene instalando su playa pública en temporada de verano; ambos funcionarios mantuvieron una conversación que allanó el camino para su continuidad.

Según informó el propio Martín, por la amplia extensión de arena se podrá seguir reservando un espacio para la Provincia, sin perjuicio que avance el proyecto de licitación. “Es valioso mantener ese espacio para que Provincia lleva adelante la playa, que la hace muy bien a la ciudad”; remarcó el hombre del Emtur, ponderando el vinculo con el Museo MAR, también de gestión provincial.

Eso sí, el gobierno planteó la necesidad que desde el gobierno de Kicillof se trabaje para los accesos no sean desmontables, sino que se realice una intervención que permanezca los 365 días del año, entre otras alternativas.

La Provincia podrá replicar en la próxima temporada la plata equipada frente al Museo MAR. Foto: 0223.

De crecer juntos, ni hablar

Las diferencias entre Nicolás Lauría y Alejandra Carrancio son cada vez más notorias. Si bien el segundo optó por no romper con el basquetbolista luego que éste impusiera el nombre de su agrupación Creciendo Juntos al bloque que ambos conformaron cuando rompieron con Juntos, los caminos se bifurcaron y los puntos de encuentro son mínimos.

Y el debate por el proyecto para instalar un sistema de reconocimiento facial de prófugos los volvió a encontrar en veredas opuestas. El próximo jueves, el voto de Lauría será clave para saber si el pliego de bases y condiciones deberá pasar por el Concejo -como pide la oposición- o no -como lo propone el oficialismo-.

“No nos hagamos los tontos, todos imaginamos lo que va a pasar con este expediente. El despacho de mayoría seguramente se revierta en el recinto y el despacho que hoy es de minoría, termine siendo aprobado por el Concejo y promulgado por el Ejecutivo”, planteó Carrancio el miércoles, luego de que la comisión de Hacienda aprobará por mayoría el proyecto defendido por Acción Marplatense, el Frente de Todos y el propio Carrancio. Sin embargo, el propio Lauría ya dio indicios que apoyará al gobierno, dándole el voto clave para forzar un desempate que será favorable al Ejecutivo por el voto doble de la radical y presidente del HCD, Marina Sánchez Herrero.

Con dos despachos en debate, el Reconocimiento Facial de Prófugos será aprobado el próximo jueves.

Un radical con los tapones de punta contra exfuncionario pultista

Profunda sorpresa generó en la Comisión de Ambiente la fuerte arremetida del concejal Daniel Núñez contra Marcelo Artime, el exsecretario de Gobierno y expresidente del Emsur durante el gobierno de Pulti, que actualmente se desempeña como secretario de Turismo, Ambiente y Planeamiento de Mar Chiquita, y que además es delegado rectoral de la Universidad Atlántica.

Por esa última condición, Artime integró el contingente encabezado por concejales que días atrás visitó el predio de disposición final de residuos, en el marco del tratamiento del pliego para convocar a licitación. Su presencia, se supo días después, generó malestar en el oficialismo.

“Me llamó la atención la presencia de Marcelo Artime. Hay que pensar en las cuestiones éticas de compatibilidades e incompatibilidades, es funcionario de otro municipio, va al lugar, quizás había otra figura para mandar de esta universidad”, reclamó el radical Núñez. En el Concejo ya empezó a tomar forma una nueva visita. ¿Lo invitarán?.