Conductor de Uber denuncia que un taxista lo encerró en la costa y le disparó con tres turistas a bordo

Un conductor de Uber denunció que en la madrugada de este martes un taxista lo persiguió y le efectuó un disparo de “amedrentamiento” mientras trasladaba a tres turistas por la costa de Mar del Plata.

“El disparo no solo lo sentí sino que lo vi. Me dijo “Hijo de puta, te voy a limpiar” y pum, sacudió, apuntando arriba del techo; no le pegó al auto pero apuntó, y después de eso se escapó”, relató Javier, un chofer que presta servicio para la app, que sigue funcionando en la ciudad a pesar de no contar con la habilitación del municipio.

El trabajador aseguró a 0223 que la agresión que sufrió se dio mientras llevaba en su auto a tres turistas, un joven de nacionalidad chilena y otras dos chicas argentinas. Según el hombre, el taxista lo sorprendió en un momento del viaje y lo persiguió varios metros para provocar un choque.

La nota que enviaron choferes al intendente Montenegro.

“Fue una cosa de locos. Los videos están en el Com (Centro de Operaciones y Monitoreo). Se marcó todo el recorrido y se ve clarito que yo tuve que hacer varias maniobras para evitar el choque. Incluso me llevé por delante varios conitos para que este tipo no me siguiera encerrando y me volteara el auto. Podría haber ocurrido una desgracia tranquilamente”, reconoció.

El conductor de Uber también dijo que, producto de la persecución, sufrió algunos daños en el paragolpes del vehículo de trabajo. “Este taxista me movió la trompa y hasta me jodió una de las ópticas. No la rompió pero sí se quebró el sostén”, acusó.

Tras el tenso hecho, el hombre dijo que recién pudo comunicarse al 911 en Boulevard Patricio Peralta Ramos al 3025. “Todavía no pude radicar la denuncia pero estoy hablando con un abogado para tomar las medidas y acciones que correspondan”, aclaró.

Taxistas consultados por este medio desmintieron la agresión. "Ignoramos totalmente esta versión. Hoy mismo hubo una reunión entre entidades y nadie hizo referencia a un episodio de estas características", sentenciaron importantes referentes del sector.

Los conductores de Uber, sin embargo, escribieron una nota después de este hecho para pedir una “audiencia con urgencia” con el intendente Guillermo Montenegro. Es que no se trata de la única intimidación que ellos acusan públicamente en el último tiempo: días atrás, choferes de la app también habían cuestionado que 20 taxis “escoltaran” a otro de los compañeros en el playón municipal del área de Tránsito. Lo cierto es que, con cada episodio, se expone una convivencia evidentemente tensa con el transporte legal, en pleno verano.

“Esta pelota no se va a parar nunca. Lamentablemente, hasta que no haya una desgracia, no se van a dejar de molestar los taxis. Nosotros queremos que todos podamos trabajar en conjunto, y que el municipio nos brinde una habilitación como corresponde”, reiteró Javier, quien cerró: “Están pasando muchas cosas en la ciudad, y muchos conductores no quieren hablar por miedo a represalias”.

A pesar de que Uber desembarcó por la fuerza a Mar del Plata en el cierre del 2022, a nivel local sigue vigente la ordenanza 23.928 sancionada durante la gestión del exintendente Carlos Arroyo, que impone fuertes multas a los conductores de apps de transporte dentro de General Pueyrredon, al entender que esta actividad no es legal. A ello se suma el respaldo de la Cámara Penal N°1 de Mar del Plata, que ratificó la ilegalidad e Uber a través de un fallo que dio a conocer en septiembre del 2019.

A fines de diciembre, taxistas y remiseros también denunciaron penalmente al titular de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, Dante Galván, por supuestos incumplimientos de deberes de funcionario público a la normativa vigente. Los trabajadores fundaron la presentación al sostener que hay un "plan sistemático de funcionarios municipales para desarticular los controles municipales de las personas y empresas de transporte ilegal con plataformas digitales en Mar del Plata".