Centrales sindicales se suman al reclamo por la feria de Mitre: “el gobierno actúa con doble vara”

El conflicto por la falta de renovación del permiso vía ordenanza para el funcionamiento de la Feria Social que desde hace 18 años funciona en Plaza San Martín sigue sumando condimentos. Ahora, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores se sumaron al reclamo con cuestionamientos al intendente Guillermo Montenegro.

“El gobierno municipal actúa con doble vara: por un lado, permite que los food trucks y decks se instalen en cualquier lado, mientras cuestiona una feria de artesanos que funciona desde hace 20 años”, plantearon las dos centrales sindicales en un comunicado difundido este miércoles.

La feria se inició hace 20 años y dos años después se radicó en Plaza San Martín, donde a través de diferentes ordenanzas se fue renovando el permiso para su funcionamiento. Sin embargo, la última venció en abril desde 2022 y desde aquel entonces no fue renovada, pese a un proyecto que se encuentra trabado en la Comisión de Obras, conducida por el oficialismo.

“Desde el mes de abril el gobierno del intendente Montenegro se niega a renovarla con la excusa de que estaban buscando generar una ordenanza general para que todas las ferias del partido tengan la misma normativa, pero eso hasta ahora no ha sucedido y no hay miras de que ocurra en el corto plazo porque no está sesionando el Concejo Deliberante”, agregaron las CTA, a la par que recordaron la intención del Ejecutivo de transformar la feria en itinerante, como adelantó la semana pasada 0223.

Días atrás los feriantes realizaron una protesta artística en Plaza San Martín. Foto: 0223.

A su vez, las centrales indicaron que “lo que se está haciendo es llevar a los feriantes a la ilegalidad poniendo en riesgo el trabajo de 80 personas que no compiten con el comercio de la zona porque sus artesanías son parte del entramado cultural y turístico de la ciudad. En el mismo sentido, la itinerancia no sólo modificaría sustancialmente su identidad, sino que además pondría en riesgo el trabajo de sus integrantes.

“Desde las centrales sindicales hacemos énfasis en el derecho de todxs lxs marplatenses y batanenses a trabajar, a ganarse la vida y es responsabilidad del gobierno municipal como parte del Estado tomar las medidas adecuadas para garantizar este derecho”, concluyeron la CTA-A y CTA-T.