Comenzó un nuevo paro de taxis y remises en Mar del Plata 

Las principales entidades de taxis y remises dieron comienzo, tal como habían adelantado este jueves en conferencia de prensa, al paro por 12 horas que tiene previstos cortes de tránsito en la Autovía 2, principal ingreso a la ciudad para reclamar ante el gobierno de Guillermo Montenegro por el desembarco de aplicaciones de transporte en Mar del Plata.

Luego de las declaraciones del Jefe Comunal, los trabajadores ratificaron la medida de fuerza y, por estas horas se concentran en Libertad y 14 de Julio para partir en caravana hacia el ingreso a Mar del Plata para efectuar su reclamo, tal como lo hicieron durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

"Ellos mismos provocaron esta situación desde el momento que no hacen cumplir esta ordenanza. No vamos a permitir que estos paracaidistas que están gobernando Mar del Plata nos hagan desaparecer. No somos extorsionadores, pedimos que se cumpla la ley", aseguraron los trabajadores a 0223.

"A medianoche evaluaremos cuáles son las medidas que tomaremos después del paro. Estamos defendiendo nuestro trabajo, somos trabajadores que queremos que se cumpla con la ordenanza vigente", aseguró Pablo Sánchez, titular de la Sociedad de Conductores de Taxi.

Por su parte, Montenegro aseguró este viernes que podrán aplicar multas y suspensión de licencias a taxistas y remiseros que cometan delitos en el marco de las protestas, y rechazó las acusaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público por la presunta falta de controles al funcionamiento de las apps de transporte. “La ordenanza se cumple, soy un hombre de ley”, sostuvo.