Montenegro aseguró que “se está cumpliendo la ordenanza” que prohíbe el funcionamiento de las Apps

Tras advertir que se podrán aplicar multas y suspensión de licencias a taxistas y remiseros que cometan delitos en el marco de las protestas, el intendente Guillermo Montenegro rechazó las acusaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público por la presunta falta de controles al funcionamiento de las apps de transporte. “La ordenanza se cumple, soy un hombre de ley”, sostuvo.

En el marco de la conferencia de prensa que compartió con concejales oficialistas, ante la consulta de 0223 el intendente sostuvo que “se está controlando y cumpliendo con la ordenanza” que prohíbe el funcionamiento de apps como Uber y Cabify y donde se imponen severas multas económicas para los infractores. “Decir lo contrario es mentir, se van a dar las explicaciones en el ámbito judicial que ellos plantearon. Soy una persona de ley, no incumplo normas”, remarcó.

Esta semana, entidades de taxistas y remiseros denunciaron penalmente a Montenegro por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al entender que existen directivas de no controlar la operatoria de las apps y habilitar su funcionamiento de hecho, pese a la ordenanza vigente desde el gobierno de Carlos Arroyo.

“Hubo una denuncia penal por incumplimiento, pero la ordenanza se está cumpliendo, soy un hombre de ley”, agregó. En esa línea, planteó que “tengo claro lo que manda la ordenanza, más allá de los cambios en la ciudad de 2019 a esta parte”, en relación al compromiso que asumió en la campaña electoral de no habilitar las Apps. Los cambios que según Montenegro cambiaron el escenario fueron algunos como la disminución de unidades de taxistas tras la pandemia, el crecimiento del turismo y la implementación de la ley de alcohol cero, que genera una mayor demanda de transporte público por las noches.

Los trabajadores del volante avanzaron con una denuncia penal contra Montenegro. Foto: 0223.

Además, referentes de la protesta también habían denunciado públicamente que funcionarios tienen intereses económicos en torno al desembarco de las apps. Ello también fue tajantemente desmentido por el jefe comunal: “tengo la absoluta tranquilidad de que no sé ni manejar las aplicaciones, nunca me junté (con sus responsables), no tengo ningún problema en plantearlo porque no existe interés económico. Mi único interés es con mi ciudad y los marplatenses”.

En la conferencia, Montenegro estuvo acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero y los presidentes de los tres bloques oficialistas, Agustín Neme (Vamos Juntos), Marianela Romero (UCR) y Angélica González (Coalición Cívica). Sánchez Herrero valoró distintas ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante en favor del sector, como la extensión de la vida útil de los coches, la eliminación del carnet blanco y la implementación de una tarifa nocturna, y se lamentó por el fracaso de la mesa de diálogo que se intentó abrir esta semana desde el Concejo.

“Abrimos canales de diálogo con los representantes para avanzar en soluciones, pero la realidad es que vinieron con decisiones tomadas. No importaba lo que pudiéramos decir ni el esfuerzo que podríamos hacer. Se puso a disposición todo, fue una lástima que no se aprovechara ese espacio”, declaró la referente radical.

En tanto, desde el ámbito legislativo se dieron pocas precisiones sobre el avance del proyecto de ordenanza de la Coalición Cívica para regular el funcionamiento de las Apps. El mismo se encuentra sin tratamiento desde noviembre, donde se esperan dos informes del Ejecutivo. Al respecto, su autora, Angélica González remarcó que “es importante que se cumplimenten los pasos necesarios para que salga un proyecto superador. Se va a seguir con su análisis y trabajo, pero cuál será la posibilidad de su aprobación va a depender de las posibilidades de acuerdos”.