Consecuencias locales del acuerdo que pateó el tablero, el concejal se define a 369 km y un regreso

Entre neutralidades, disidencias y reflexiones

Analistas y protagonistas coincidían el domingo pasado a la noche que el tercer puesto generaría una crisis, acaso terminal, de Juntos por el Cambio. Lo que prácticamente ninguno preveía era que todo estallará por los aires solo 60 horas después, con el anuncio unilateral del "apoyo" a Milei -leído unánimemente como acuerdo político- que realizó Patricia Bullrich y que ratificó el viernes por la mañana el ideólogo del entendimiento, Mauricio Macri.

El liderazgo de Guillermo Montenegro en el Pro marplatense y el acuerdo político que mantiene con el radicalismo liderado por Maxi Abad, blindaron -al menos por el momento- al Juntos por el Cambio local de las tensiones nacionales. En el partido amarillo hubo silencio hasta el comunicado oficial del jueves donde sentaron como postura la "libertad de elección", aclarando que todo posicionamiento de aquí en más que se conozca de sus referentes e integrantes será a título personal. Por su lado, los radicales se alinearon al Comité Nacional y su planteo de que "no acompaña a ninguno de los dos candidatos". Incluso la Juventud Radical conducida por Aldana Echeverría, disidente a Abad, se pronunció en el mismo sentido.

La expectativa también estuvo centrada en la respuesta que tendría el sector marplatense del Pro alineado a Bullrich. Su principal referente en la Quinta Sección es el funcionario de Seguridad municipal, Gustavo Jara, quien tiene bajo su esquema a la diputada provincial electa Sofía Pomponio y a la directora general de la Secretaría Privada del intendente, Liliana Piccolo. Un férreo bullrichista también es el concejal electo Julián Bussetti, de activo rol en las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento ninguno se pronunció en apoyo a Milei. Incluso desde la Juventud Pro, siempre más cercana a Bullrich que a Larreta, su presidenta Agustina Marchén salió a respaldar la postura de no apoyar a nadie en el balotaje. El único apoyo contundente llegó de alguien que tuvo cierta injerencia pero que hoy se encuentra fuera del esquema de poder del Pro en la ciudad, el exdiputado nacional Juan Aicega. En las antípodas se ubicó su exaliado, el concejal Guillermo Volponi, quien puso en dudas la salud mental del libertario.

A contracorriente, en Mar del Plata parece seguir primando la premisa de conservar la alianza de Juntos por el Cambio, un esquema que muchos referentes nacionales del espacio presentaban como un modelo a seguir en caso de regresar al gobierno nacional. Precisamente, muchos coinciden que el no haber atravesado una interna desgastante en las PASO -como si ocurrió en nación, provincia y en todos los municipios, a excepción de Vicente López- fue una de las claves que le permitió a la coalición ser la más votada a nivel municipal, cuando perdió en todas las otras categorías, con el peronismo volviendo a ganar en una presidencial por primera vez desde que se fundó Cambiemos en 2015.

Lo que también parece abrirse en el Pro después de la derrota nacional y provincial es un profundo proceso de reflexión interna y desde Mar del Plata se conocieron fuertes cuestionamientos. "Nuestros dirigentes nacionales no quisieron, ni pudieron o no supieron construir una alternativa conjunta que uniera al espacio y nosotros nos subimos a esa interna rompiendo puentes con gente que hasta hacía dos días marchábamos juntos; dejamos de escuchar a la sociedad y nos gritábamos entre nosotros, nos quedamos sordos y sin argumentos frente a un aparato que hace 70 años se reinventa para pegarse como una sanguijuela al poder", planteó su presidente Emiliano Giri. "Es tiempo de exigir que nuestro partido se institucionalice definitivamente, no podemos seguir dependiendo de un centralismo que excluye a sus voluntarios y partidarios en las toma de decisiones, o el partido cambia o nos van a seguir cambiando por otras opciones electorales, sin dudas es la tarea que tendremos por delante", aportó.

Su aporte también hizo la presidenta de la Juventud Pro, Agustina Marchén: "lamentablemente hace rato que en nuestro espacio (a nivel nacional y provincial, aclara) no hay lugar de debate...es momento de darle lugar de participación a la juventud, es momento de la renovación, es momento de estar todos juntos y dejarse de joder". En un extenso posteo en Instagram, también consideró que "basta de dirigentes en una burbuja, basta de no armar territorialmente, basta de no prestarle atención a las estructuras, basta de creer que la militancia es solamente por Twitter, basta de ningunear constantemente al militante".

A abrir las urnas

Como si no fuera suficiente el tiempo transcurrido en todo el proceso electoral que se abrió el pasado 24 de junio con la presentación de las listas de candidatos, hace ya cuatro meses, las definiciones aún se estirarán por algunos días más. Es que el escrutinio definitivo que se realiza en La Plata será el encargado de resolver a quién le corresponde el concejal 12: los números del escrutinio provisorio que se clavó en el 99,05% de urnas escrutadas el domingo por la noche, por ahora favorece a La Libertad Avanza, que cosecharía 3 bancas, aunque en Encuentro Marplatense están confiados que les corresponde, igualando así las 5 concejalías obtenidas por Juntos por el Cambio.

Los equipos técnicos de ambos sectores ya afinaron sus proyecciones, con la incorporación de las 16 urnas no escrutadas el domingo, más los votos que llegan desde las mesas de extranjeros, que no se computan en el provisorio. Tanto en campamento libertario como en EM aseguran que la banca será suya y sobre el final de la próxima semana estarán transitando los 369 km que separan al Palacio Municipal del Pasaje Dardo Rocha, donde se realiza el escrutinio definitivo, para supervisar la apertura de las urnas de General Pueyrredon.

Respecto al recuento, hasta el lunes está previsto que se escruten las categorías nacionales -presidente y parlamentarios distrito único al Mercosur-, ya que se cuenta con un plazo de 10 días para informar los resultados finales, a fines de avanzar con la convocatoria oficial del balotaje. Una vez concluida esta etapa, comenzarán a revisarse los resultados de las categorías provinciales, iniciando con la Sección Capital que solo corresponde a La Plata. Allí se espera la definición más apasionante, ya que apenas 856 votos separaron a Julio Alak (U) del actual intendente Julio Garro (JxC), sobre más de 461 mil votantes. Ambos ya se dieron por ganadores y la ansiedad crece en la capital bonaerense.

Durante el escrutinio definitivo se abre cada uno de los bolsines remitidos por las autoridades de cada mesa y cada resultado de las actas se van cargando al sistema informático, en presencia de los fiscales quien constatan si los datos son iguales a las que ellos mismos tienen. No hay un recuento de votos, sino un control de las planillas.

En La Plata se definirá a quién le corresponde la banca 12. Foto: gentileza 0221 La Plata.

Vilma prepara su regreso

Ya se conocen los nombres de 11 de los 12 concejales que renovarán parcialmente la composición del Concejo Deliberante, mientras que en el escrutinio definitivo que se realiza en La Plata se sabrá si la última banca pertenecerá a Juan Pi de la Serra de La Libertad Avanza o a Diego García de Unión por la Patria.

Entre esos 11 nuevos nombres, solo tres renuevan su propio escaño: Agustín Neme y Marianela Romero, por Juntos por el Cambio, y Horacio Taccone, por Acción Marplatense. El resto serán todas figuras nuevas que se suman a un Concejo que tendrá por delante desafíos de relieve, como la aprobación del pliego para licitar el nuevo transporte público de pasajeros, solo por nombrar uno.

Entre esos nueve nuevos concejales sobresale Vilma Baragiola, la actual secretaria de Desarrollo Social que regresa al Concejo tras dos años de ausencia, imposibilitada de ser candidata en 2021 por la limitación a las rereelecciones que rigió en el anterior turno electoral y que se levantó para 2023. Con este, accederá a su quinto mandato como concejal, donde ya tuvo experiencias entre 1997 y 2011 y, luego, ininterrumpidamente entre 2009 y 2021, y se transformará en la concejal con más mandatos desde el retorno democrático junto a Gustavo Pulti, quien fue edil desde 1989 hasta que se convirtió en intendente en 2007. Para encontrar concejales con más mandatos hay que retroceder mucho tiempo atrás, cuando Teodoro Bronzini lo fue en siete oportunidades entre 1913 y 1976, seguido por otro socialista, Ricardo Junco, con seis mandatos entre 1959 y 1989.

Por estas horas y mientras se comienza a definir quién será su reemplazante en la Secretaría de Desarrolla Social, Baragiola sigue de cerca las complicaciones que viene teniendo la Municipalidad en la realización de licitaciones para conseguir alimentos, incluidas aquellas destinadas a la compra de cajas navideñas y pollos que serán asignados a organizaciones sociales. A la par, ya comienza a diseñar su equipo de asesores para esta nueva etapa en el legislativo local.

“Hermosa mañana, verdad?”

El peronismo marplatense no alineado a Fernanda Raverta no evitó mostrarse festivo luego de los resultados del domingo, donde Sergio Massa se ubicó como el más votado en General Pueyrredon, algo que no conseguían desde 2011 con Cristina Fernández.

Sin referencias a la elección municipal y en las primeras horas del lunes, el director del Correo Argentino, Rodolfo Iriart, envió un mensaje privado a la militancia peronista donde destacó que “los compañeros y compañeras del peronismo llevaron la boleta de Massa de 66 mil a 140 mil votos, llevándolo a una elección histórica, para todos aquellos que dicen que Mar del Plata es gorila”.

“Hermosa mañana, verdad?”, comenzó el mensaje de wasap de 1 minuto y 41 segundos, en referencia al conocido gag de Guillermo Francella. “Con la mesa Massa Presidente en agosto dijimos que íbamos a llevar 30 o 40 mil votos más desde nuestra ciudad para juntar voluntades para esta elección histórica. Lo superamos”, celebró Manino. “Tenemos un desafío muy importante por delante”, concluyó con el balotaje por delante.

Con el respaldo de Scioli, Iriart busca adjudicarse la mejorar de Massa en la votación en Mar del Plata

Satisfacción por el avance del plan de obra pública

En el marco de las serias dificultades que viene evidenciando el gobierno para hacer avanzar las licitaciones de obra pública, la satisfacción se hizo presente en las últimas semanas en los equipos de la secretaría de Obras de Jorge González.

Primero se conoció la adjudicación de las obras para la puesta en valor de la Peatonal San Martín, con una inversión de $488 millones y que realizará Istria SA, y, días después de las elecciones, se conoció que comenzará el que posiblemente sea el mayor logro en materia de obras de la gestión Montenegro: el Cema Batán, con $857 millones de origen municipal, en una obra que ejecutará Electrosur SA.

No todo es color de rosa, sino que en el último tiempo también se conocieron otras tres licitaciones caídas. Ellas son una del Emvial para la puesta en valor de alumbrado y mejora de semaforización por $59 millones, la ampliación de la biblioteca municipal Nicolás Avellaneda por $47 millones y las reparaciones en la residencia para adultos mayores Eva Perón por $27,5 millones. En la primera hubo una oferta muy superior al presupuesto oficial y en las restantes dos directamente no hubo oferentes.