"Pedorros", "chorros" y "mafiosos": tenso debate en Diputados por la reforma de la Ley de Alquileres

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación emitió este miércoles un dictamen favorable a los cambios que introdujo el Senado al proyecto de reforma de la actual Ley de Alquileres.

A pesar de este avance en el tratamiento, aún existen dudas sobre si se incluirá el expediente en la próxima sesión para dar la sanción definitiva, debido a la fuerte tensión que persiste entre el bloque oficialista del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio ante la proximidad de las elecciones presidenciales de este mes.

Un comentario del diputado oficialista Eduardo Toniolli caldeó las aguas. El legislador sostuvo que uno de los problemas del Gobierno es “la oposición pedorra que tiene” y, a continuación, la diputada radical Karina Banfi arremetió: “Más pedorro será el diputado que acaba de hablar, si vamos a legitimar estos términos, los vamos a usar”.

Luego, Federico Fagioli, otra voz del oficialismo, acusó a la bancada opositora de legislar en beneficio de las inmobiliarias. “Yo le pido a la diputada Banfi que me diga tres o cuatro diputados de Juntos por el Cambio que no sean propietarios y que no se estén beneficiando con esta ley. Háganse cargo que sus proyectos solo son de odio. Odian a los 10 millones de inquilinos, odian a los sectores populares”, desafió.

Fagioli fue el último orador y luego los gritos entre ambas bancadas continuaron fuera de micrófono, principalmente entre Banfi y la camporista Paula Penacca. Ante el grito de “chorra” de Banfi, Penacca contestó: “Vos sos chorra. Denunciame a mí a ver qué encontrás”. También apuntó contra Mauricio Macri, al que calificó de “chorro” y “mafioso”.

Los cambios de la posible reforma

De acuerdo con la redacción de la primera aprobación del proyecto, las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Indice de Precios al Consumidor (IPC), el Indice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

En tanto, el proyecto aprobado la semana pasada por el Senado establece 3 años como plazo mínimo legal de locación, y agrega que "los contratos de locación con destino" a vivienda serán estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".



También el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres propiciando que "los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el BCRA". El proyecto aprobado por el Senado además incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que estableció que "los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo".