Carlos Melconian: "Los asesores serios se corrieron de al lado de Milei"

Carlos Melconian, el candidato a ocupar el Ministerio de Economía si triunfa Patricia Bullrich en las próximas elecciones presidenciales, redobló las críticas contra Javier Milei, el postulante de La Libertad Avanza, durante su paso por el Coloquio de Idea y aseguró que la factibilidad de su plan de dolarización "es cero".

Para el asesor de Juntos por el Cambio, el economista de ultraderecha representa un "salto al vacío". "El argumento se cae solo. Tanto en el frente cambiario (la dolarización) como en el fiscal (el plan motosierra), no se sostiene. Yo rasqué un poquito y se cayó", afirmó.

"Todas las personas responsables y serias se corrieron, le vaciaron el equipo porque no quieren participar ni como advisors", explicó haciendo referencia a Roque Fernández y Carlos Rodríguez.

Ante 500 empresarios reunidos en el hotel Sheraton de Mar del Plata, Melconian también cruzó a Milei por sus últimas declaraciones: "Cuando vos decís que cuánto más alto está el dólar, mejor para la dolarización, no decís que eso hace puré el salario”.

El economista aseguró que la factibilidad de la dolarización "es cero". La convertibilidad se hizo con 10.000 millones de dólares al día de hoy. Hoy no tenemos dólares". “El 11 de diciembre no le vas a poder contestar a la gente con la escuela austríaca. Yo nose ni lo que es la escuela austríaca”, terminó de dilapidar a Javier Milei.

“Nosotros (los de JxC) no vamos con una motosierra. Vamos a hacer cirugía, con paciencia. Hay que poner un programa normal arriba de la mesa, comenzar a corregir estas cosas. Eso no va a ser peor, porque no hay nada peor que un 150% de inflación para los salarios”, enfatizó, en la jornada de cierre de Idea.

Por otra parte, indicó que "el gasto del yate en Marbella" que llevó adelante Martín Insaurralde "no es un gasto de la política, eso vendrá de la coima o de la corrupción, pero no está en el Presupuesto", criticando la posición de Milei al respecto.