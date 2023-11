Encontró un celular en la calle, lo quiso devolver y la insólita respuesta que tuvo se hizo viral

En un país en el que las personas están cada vez más en alerta ante el creciente números de las estafas por Whatsapp y mediante la modalidad conocida como "cuento del tío", la buena intención de una mujer que quiso devolver un celular que se encontró en la calle se tornó complicada.

La "samaritana" vio un Iphone tirado sobre Avenida del Libertador, en la ciudad de Buenos Aires, y lo tomó con el ánimo de buscar a u dueño y entregárselo. Por eso, llamó al teléfono agendado como "contacto de emergencia", ya que el aparato estaba bloqueado y sólo le permitía realizar esa acción, sin poder ingresar al resto de la información del teléfono.

Mientras realizaba esa llamada, se grabó en un video que luego subió a TikTok, donde la insólita respuesta que recibió ante su buena acción se hizo viral rápidamente. Pilar Cabrera -como está identificada en esa red social- se comunicó con un hombre -cuyo número de teléfono estaba agendado como "Cris"- quien se puso a la defensiva y la descalificó.

La engorrosa situación tuvo final feliz.

"Acabo de encontrar un celular en el piso, en Libertador, y el contacto de emergencia sos vos. Me imagino que será de una novia o algo. En la pantalla hay un gatito", se presentó la mujer, a lo que el hombre respondió ofuscado: "¿Pero vos sos loca o me estás cargando? ¿Novia? ¿Qué decías?".

"Bueno, no sé, contacto Cris, dice. No soy loca, estoy intentando devolver un Iphone", retrucó ella y él siguió contestando en malos términos: "¿Y qué querés que haga? Yo no tengo la más remota idea de lo que me estás diciendo".

La mujer intentó explicarle la intención de su llamado hasta que, en un momento, perdió la paciencia y le reclamó a su interlocutor: "Tranquilo, estoy haciendo una acción del bien. No me podés hablar así, men. Me estás hablando como el orto".

Tras una pausa, Cabrera tomó aire y repitió nuevamente la explicación y ahí su interlocutor comprendió la situación. "Es lo que te estoy diciendo desde el comienzo. Encontré este teléfono que no es mío, ni lo estoy choreando: ¡lo estoy tratando de devolver!".

Recién entonces la conversación fluyó en términos más racionales, por lo que Cabrera hizo algunas muecas de alivio. Grabar todo este malentendido por el celular, sin embargo, le sirvió para convertirse en viral: sólo en su cuenta, ya acumula más de 135 mil likes.

Fue tal la repercusión del video, que este miércoles, la palabra Iphone se convirtió en tendencia en Twitter. "Porque esta chica quiso devolver un celular, no recibió la mejor de las respuestas y se volvió viral en TikTok", fue la explicación de la cuenta que explica la razón tras las tendencias de esa red social.