Crecieron casi un 20 % las denuncias por violencia familiar en Mar del Plata

La Comisaría de la Mujer y Familia, el resto de las dependencias policiales y las Oficinas de atención a las víctimas recibieron durante el mes de octubre un total de 316 intervenciones por infracción a la Ley Nº 12.569 de violencia familiar.

El último informe del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED) detalló que esto significa un crecimiento del 19 por ciento con relación al mes de septiembre cuando se tomaron 265 exposiciones. Si la comparación de octubre es con el mismo mes de 2021 y 2022, se mantiene una tendencia a la baja.

El informe detalló lo sucedido el mes de octubre.

De las 316 denuncias, 243 (77%) tuvieron como víctimas a mujeres, 66 (21%) a hombres y en 7 casos no se cuenta con datos del sexo ni de la edad. “De cada hecho se cuenta con el dato de una sola víctima. Por otra parte, no se cuentan con datos sobre la edad y el sexo de los denunciados, por lo que no puede arribarse a conclusiones sobre qué proporción de los casos corresponden a hechos de violencia de género”, se explicó.

En el reporte público del CeMAED se indicó que en las mujeres, el rango de edad con más víctimas fue el de 26 a 35 años y luego el de 36 a 45. En el caso de los varones víctima, sobresale el rango de 26 a 35 años.

En esta oportunidad los lunes fueron los días de más denuncias por violencia familiar, mientras que los domingos fueron los de menos. “No se cuenta con información sobre el día y horario en que se produce el hecho, sino cuando este es denunciado”, explicaron.