20D: todo lo que tenés que saber sobre el día mas agitado del cierre de año

Posiblemente sea una de las jornadas más agitadas del cierre de año en materia política. Después de que el Gobierno anunciara que "el que corta no cobra", este miércoles habrá varios reclamos al respecto en diferentes puntos del país. Sin embargo, en Mar del Plata se suman otras manifestaciones.

La mañana comienza con un reclamo a las 9 en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema) por parte de profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same), que aseguran no tener autorizadas las horas extras que realizaron en noviembre.

Según aseguran los trabajadores, las horas extras debían ser cargadas en el sistema durante los primeros días de diciembre, "Cosa que no pudimos hacer por desconocer que no estaban autorizadas en su totalidad, aunque la Secretaría de Salud estaba en conocimiento". "Ahora corremos el riesgo de no cobrarlas en tiempo y forma en el mes de enero", agregaron.

Sin embargo, fuentes cercanas a autoridades del área de Salud, explicaron a este medio que, desde que inició esta gestión, "hora que se hace hora que se paga. Siempre fue así y de esta manera seguirá siendo".

Por otra parte, cerca de las 11.30, en la Superintendencia de Servicios de Salud, ubicada en 25 de Mayo y Catamarca, prestadores de servicios para personas con discapacidad y familiares de estos pacientes, se van a convocar para reclamar por diversas cuestiones. Entre ellas, la más importante, la necesidad de recomponer tarifas.

Es que el 7 de diciembre pasado, durante los últimos días de función del gobierno anterior, desde la Superintendencia dispusieron crear una aplicación de geolocalización y validación de prestaciones que deberán implementar todos los agentes y personas beneficiarias a partir del 1 de febrero.

El objetivo, según indicaron, "es incorporar infraestructura tecnológica a fin de agilizar los procedimientos administrativos, brindar eficiencia y transparencia a los procesos, como así también asegurar la accesibilidad a los servicios esenciales de las personas con discapacidad".

Sin embargo, los prestadores del servicio manifestaron que esta nueva herramienta "de ninguna manera irá a resolver reclamos fundamentales tales como las demoras en los pagos, las trabas burocráticas, los bajos honorarios, ni que los tratamientos estén de acuerdo a las demandas de las personas con discapacidad".

De esta manera, las personas con discapacidad deberían contar con un teléfono celular con acceso a internet, ser geolocalizadas durante el traslado de las terapias y en el transcurso de ellas, y exhibir al transportista y prestador un código QR que deberá ser escaneado por al momento de inicio y al finalizar el viaje o sesión.

Por eso interpretan que esta medida atenta contra la privacidad de las personas con discapacidad y prestadores que deberán estar constantemente geolocalizadas (rastreadas mediante GPS), y también contra la calidad de prestación que percibirán los pacientes.

En otro contexto, uno de los puntos fuertes de este miércoles será la respuesta que esperan los trabajadores municipales por parte del Municipio, en el marco de la discusión paritaria que comenzó la semana pasada.

Tal como lo anunció este medio, el último martes fue el día límite que tuvo el Gobierno del intendente Montenegro para dar una respuesta a la suba salarial pretendida por el Sindicato. Sin embargo, los empleados no sólo no cobraron el Salario Anual Complementario (SAC), sino que tampoco recibieron una oferta salarial superadora. Por eso desde el gremio se resolvió rechazar la última oferta salarial del 15% para diciembre que había les ofertaron y anunciar estado de alerta y movilización.

Desde el sindicato buscan una recomposición que se equipare con el 148% de inflación que contabiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a lo largo del año, ya que están 38 puntos por debajo de la inflación.

En el medio de estos conflictos, el Presidente Javier Milei hablará en cadena nacional, para explicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que busca regular la economía. Si bien no está confirmado el horario, se estima que el mensaje será brindado cerca del mediodía.

Según trascendió, este decreto, que tendrá cerca de 600 artículos, fue analizado durante la tarde del martes por el ministro de Economía Luis Caputo y otros miembros del Gabinete, con el objetivo de tenerlo listo para la medianoche, ya que fue publicado en el Boletín Oficial.

Asimismo, esta jornada es clave para el Gobierno nacional ya que se llevarán a cabo movilizaciones en diferentes ciudades del país en contra de los ajustes que afectan a la economía de los trabajadores.

La movilización principal se llevará a cabo en Capital Federal, donde alrededor de 100 organizaciones se movilizarán desde la Plaza de los dos Congresos, hasta la Plaza de Mayo a partir de las 16.30, para conmemorar la caída del gobierno de Fernando De la Rúa y la brutal represión policial que se cobró 39 víctimas el 20 de diciembre de 2001.