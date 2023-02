Automovilista atropelló a un ciclista de 72 años y se dio a la fuga: buscan testigos

Un hombre de 72 años que circulaba en bicicleta en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, fue embestido el viernes por la noche por un automovilista que se dio a la fuga y ahora su familia busca testigos del accidente.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22.30 en el cruce de las calles Balbina Otamendi y Mendoza cuando Ramón Torres fue embestido por un automóvil, según declararon testigos, de color oscuro. Por la voracidad del impacto, las personas que presenciaron el accidente solo alcanzaron a visualizar las letras OJK del dominio del vehículo.

"Él se iba a la casa de mi hermana para su domicilio. Lo único que sabemos hasta ahora son las tres letras de la patente, pero no los números. Es un auto azul o negro que se dio a la fuga rápidamente", comentó Santiago, su hijo, a 0223.

El hijo de la víctima contó a este medio que el lugar donde ocurrió el accidente es una zona urbana donde hay algunos comercios, y si bien hay una sola cámara de seguridad apostada a pocos metros, no logró captar la mecánica del siniestro.

Como consecuencia del impacto, el hombre de 72 años sufrió politraumatismos en la cabeza y lesiones en el tórax. El hombre permanece internado desde el viernes a la noche en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata.

Si bien los médicos lograron estabilizarlo, Torres se encuentra internado en el área de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria. "Mi papá está con fiebre y no saben de qué puede ser", indicó.

Después de tres días sin novedades sobre el autor del accidente, sus familiares encabezarán este lunes por la tarde una marcha en las puertas de la comisaría de Otamendi para reclamar avances. "La policía dice que está investigando para encontrar a esta persona, pero no nos dan respuesta. No puede ser que no tengamos nada sabiendo que Otamendi es chico", razonó.