Lammens sobre la recuperación del Minella: "Ojalá lo podamos hacer todos juntos"

Durante el acto que se realizó en el club Al Ver Verás, donde presentaron junto a Fernanda Raverta y Carla Vizzotti el Programa "Hay Equipo", el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, volvió a referirse al estadio "José María Minella" y a la posibilidad de que el Estado Nacional colabore con su recuperación.

Consultado sobre si "Montenegro le había ganado el partido", por las charlas con Claudio Tapia para hacer del Mundialista la casa de la Selección, Lammens fue tajante y aseguró que "de ninguna manera, no es una competencia. Desde el Estado Nacional le manifestamos al Intendente primero en privado y después públicamente, la intención de aportar para recuperar el Minella. Es uno de los patrimonios no solamente deportivo, sino históricos y culturales de Argentina, donde no solo se hizo el Mundial '78, sino también los Juegos Panamericanos '95. Tenerlo así nos parece que no hace honor a la historia del Minella y de Mar del Plata. Él nos dijo que estaba interesado, que iba a encargar un estudio a la Universidad para ver lo que había que hacer", explicó.

Luego, afirmó que "después Montenegro habló con Tapia (presidente de la AFA), yo también lo hice, porque no es una competencia. Hay que aunar esfuerzos, sería una gran noticia que Mar del Plata sea la casa de la Selección. Esta ciudad tiene todo lo que hace falta para albergarla, tiene capacidad hotelera, oferta gastronómica para los grande eventos, tiene el Minella. Ojalá que se pueda hacer". Y remarcó, nuevamente, que "lo que nosotros manifestamos es que tenemos toda la voluntad y recursos disponibles para poner al Minella en condiciones".