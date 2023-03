La Iglesia rompió la grieta, los inesperados votos de Lauría y el triunfo judicial del precandidato

Una foto que ¿se repetirá?

Convocados por el obispo Gabriel Mestre, los principales dirigentes políticos de Mar del Plata participaron este sábado de un retiro espiritual en la parroquia Sagrada Familia. La foto fue inusual para los tiempos que corren: todos juntos, sonriendo, sin importar el partido político.

¿Podrá cambiar el escenario hostil que se viene dando no sólo en Mar del Plata sino en la política nacional? Parece difícil, por no decir imposible, pero al menos a través de Mestre se reunieron figuras como Guillermo Montenegro, Gustavo Pulti, Marcos Gutiérrez, Marina Sánchez Herrero, Marina Santoro, Juan Manuel Cheppi y Daniel Núñez, entre muchos otros.

Durante su mensaje, el obispo habló de la importancia de lograr acuerdos a pesar de las diferencias, mientras los dirigentes asentían

.

Lauría y sus primeros desempates… en contra del gobierno

Luego de que Nicolás Lauría fuera urgido como nuevo presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante -desbancando a su excompañero de bloque Alejandro Carrancio- con el apoyo vital del oficialismo, se aguardaba que su preciado voto se vuelque a favor del gobierno en aquellos temas espinosos. Por este mismo motivo, su ascenso fue resistido por la oposición, que veía como la comisión pasaba de opositora a oficialista. Sin embargo, Lauría volvió a dar muestras de su imprevisibilidad y en las dos primeras votaciones donde tuvo que desempatar entre Juntos y la oposición -cada uno con 4 votos-, lo hizo en contra del gobierno.

En la primera de ellas sentenció al archivo a un proyecto del Ejecutivo para otorgarle un descuento en el canon de la temporada 2021/2022 a seis Unidades Turísticas Fiscales (UTF) de Playa Grande, cuya actividad principal es la gastronomía. El pedido había surgido de los privados, reclamando un trato igualitario con los balnearios, a quienes se les había reducido el canon a cambio de retirar sombrillas y carpas, para de ese modo favorecer el distanciamiento social en tiempos de pandemia.

Con sus votos el concejal Lauría comenzó a volcar la balanza hacia el lado menos esperado. Foto: Prensa HCD:

Además de los reparos técnicos -el proyecto debía ser tramitado como una condonación de deudas, lo que además requería una mayoría especial para ser aprobado-, también hubo resistencias de la oposición a conceder este beneficio a los concesionarios. La postura fue compartida por Lauría, cuyo voto hizo fracasar la iniciativa del intendente Montenegro.

El segundo tema tiene condimentos más polémicos, con un Frente de Todos que expuso irregularidades en la tramitación de una compra de viandas realizada en 2020, destinadas para efectivos de la Policía Bonaerense que cumplían tareas en la pandemia. La factura para pagar el servicio a Kyan Salud SRL -del empresario Carlos Bibulich, el principal proveedor de raciones para la alimentación en cárceles, escuelas y hospital del país- fue elaborada un año después, por lo que el reconocimiento del pago debe ser aprobado por el Concejo Deliberante.

La edil Sol de la Torre enumeró una serie de irregularidades, comenzando por el hecho no hay un convenio firmado entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad u otra autoridad provincial, sino que el documento adjuntado al expediente es un “acta del subsecretario de Seguridad, Gustavo Jara, donde se compromete a la entrega de 2.947 viandas”. Allí también reside otro aspecto marcado: las viandas finalmente facturadas fueron 4.592, por un monto total de $1.056.160. El acta original hablaba de una provisión de viandas entre octubre y noviembre, pero finalmente se distribuyeron entre julio y octubre. “Hay una incongruencia, el expediente no tiene la fidelidad administrativa que requiere”, remarcó de la Torre, quien también señaló que la adquisición de las viandas se dio por una compra directa y no por otro mecanismo.

Por todos estos aspectos, el Frente de Todos propuso mantener el tema en debate y pedir ampliación de informes a la Secretaría de Hacienda. Lauría coincidió con la postura y con su voto aportó al triunfo de la oposición. “Que quede en comisión para seguir hablando con los secretarios de Hacienda y Seguridad a ver qué detalle más nos pueden dar”, planteó.

La concejala de la Torre realizó señalamiento a una compra directa realizada por Seguridad. Foto: 0223.

Mourelle zafó de la denuncia que recibió de un funcionario de carrera

La justicia marplatense falló a favor del exsecretario de Hacienda, Hernán Mourelle, en la demanda civil por daños y perjuicios que el contador municipal Guillermo Costanzo le inició en julio de 2020, a quien el exfuncionario arroyista había acusado de integrar una “mafia corporativa”, por la forma en que liquidó sueldos docentes en el marco de la polémica por el recorte a las bonificaciones realizado entre 2018 y 2019.

En la sentencia de la titular del Juzgado Civil y Comercial N°6, Gabriela De Sábato, se consideró que las declaraciones mediáticas de Mourelle, si bien “pudieron afectar la sensibilidad de Costanzo… no ha podido acreditarse que resulten antijurídicas o que hayan excedido el marco constitucional que protege la libertad de expresión”.

Asimismo, ponderó la postura expresada en distintos casos por los jueces de la Corte Suprema, Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Rosatti, respecto a que las declaraciones de Mourelle deben comprenderse en el marco de un debate sobre un tema de interés público, que además involucra a funcionarios. “Cuando las manifestaciones críticas, opiniones y/o juicios de valor se refieran al desempeño y/o conducta de un funcionario o figura pública en el marco de su actividad pública y se inserten en una cuestión de relevancia o interés público, en tanto no contengan epítetos denigrantes, insultos o locuciones injuriantes, o vejatorias y guarden relación con el sentido crítico del discurso, deben ser tolerados por quienes voluntariamente se someten a un escrutinio riguroso sobre su comportamiento y actuación pública por parte de la sociedad y gozan de tutela constitucional”, planteó De Sábato.

En un tramo más técnico, la jueza también resaltó que para que la demanda civil proceda, previamente debió haber existido una denuncia por el presunto delito cometido por el contador, que se compruebe la falsedad de la imputación y que el delito denunciado esté en el Código Penal. “Además, agrega Lorenzetti que es requisito de procedencia de la acción que el imputado sea sobreseído o absuelto de la causa que se le promovió”, expuso De Sábato, puntualizando que esto no ocurrió en el pleito entre Mourelle y Costanzo.

El fallo se conoce en semanas donde el exsecretario de Hacienda busca instalarse como precandidato a intendente, donde -según manifestó el propio Mourelle- contaría con el respaldo de José Luis Espert para jugar dentro de Juntos por el Cambio. Algunos domingos atrás, por caso, se pudo observar al avión publicitario que recorre la costa con un cartel de “Mourelle 2023”.