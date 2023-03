"Somos depredadores": los espeluznantes chats de la causa que involucra a Marcelo Corazza

Dos de los acusados de integrar una organización dedicada a la explotación sexual y la corrupción de menores, causa por la que también se encuentra detenido Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano realizada en 2001 y actual productor del mismo programa, debían declarar este miércoles ante el juez y el fiscal de la causa.

Se trata del misionero Francisco Rolando Angelotti -sindicado como líder de la organización-, y Raúl Ignacio Mermet, quienes arribaron cerca de las 7 de la mañana a los tribunales de la calle Lavalle 1170 para ser indagados por el juez Javier Sánchez Sarmiento, y el fiscal Patricio Lugones. Angelotti se negó a declarar y seguirá detenido.

En las últimas horas, se conocieron los chats que integran la causa, en los que los detenidos hablan de cómo abusaban de los menores y dan detalles escalofriantes de su accionar delictivo.

El primero de los diálogos que se registran entre Angelotti y el otro integrante, data del 22 de diciembre de 2022. En la charla, le cuenta: "Boludo, lo agarré al hermanito de Marcos, dos veces lo hice eyacular, le dije y me dijo bueno, dale, o sea que ya se soltó. Me lo llevo a Miami a los 18 le dije, y ahora tiene 16, imaginate, le dije te prendés bien allá, de una".

"Me lo llevo allá y le digo si no te prendés te quedás allá en Miami", le escribe a su cómplice, y le pregunta, ¿y vos cómo estás ahí con tu mini harem?", haciendo referencia a la cantidad de menores que integran la red investigada.

"Como que ya me aburrí de los dos", le contesta, y la charla sigue mostrando cómo se identifican: "Es así, te cansás, comés lomito, lomito, y de repente querés comerte un pedazo de chanco, querés cambiar el menú".

-"O ir a otra carnicería, qué se yo"

-"Claro, otro corte. te das cuenta?. Qué malos que somos. Nos consideramos carne, sos carne nomás, somos depredadores, estamos sobre la cadena alimenticia.

La charla sigue y ante la insistencia de uno de ellos por conocer a uno de los menores, el otro le aclara: "A este todavía no lo tengo tan habilitado, tengo una paciencia... viste, pero bueno, pasa eso, que son que nunca hicieron nada". Y el otro contesta: "Te veo así como la pantera, que está ahí atrás, como esperando".

En otra de las charlas, uno de los detenidos le cuenta al líder de la banda que estuvo con un chico de 16 años, y que cuando supo su edad y que era menor, siguió la relación. "Me mintió porque me dijo que tenía 18 en ese momento. Al ver el documento , bueno, me lo comí y no me importó".

En base a esas charlas peritadas y sumadas al expediente, se prueba también que el líder de la banda viajaba al exterior con un menor de edad al que llevó a Uruguay cuando tenía 16 años. También que planeaban ir con los menores a Miami una vez que cumplan la mayoría de edad, y que intercambiaban sus parejas con otros imputados.