Concejales reiteraron las posturas divididas sobre la cesión de tierras a Grabois

Un debate de casi dos horas insumió la situación en El Marquesado, tras la cesión de un predio de 140 hectáreas de parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a una ONG vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). La concejala Sol de la Torre, del Frente de Todos, defendió el proyecto agroecológico y la importancia estratégica para la ciudad, mientras que los ediles de la oposición expusieron en contra de la iniciativa.

“Hace dos años venimos discutiendo la necesidad de discutir la planificación estratégica de Chapadmalal. La única forma en la que el desarrollo inmobiliario y el desarrollo productivo de alimentos pueden convivir, es a través de la agroecología”, sostuvo la concejala de Patria Grande, la organización referenciada en Juan Grabois, a su cara visible del MTE.

En una extensa y pormenorizada intervención, la Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos relató la situación precaria en la que se encuentra un amplio sector de los productores marplatenses, donde esta propuesta viene a darle una expectativa de desarrollar la producción en el marco de un proyecto sustentable. “Es totalmente compatible con el plan de desarrollo para esa zona, se trata de un proyecto agroecológico”, agregó de la Torre, quien despejó los señalamientos sobre una cesión irregular.

En tanto, la edil planteó que la propia Municipalidad tiene en sus previsiones el desarrollo de la agroecología. “La primera vez que escuché este proyecto fue de la mano del Municipio, después fue creciendo y transformándose”, sostuvo, donde se volvió a referir a los contactos impulsados por el actual concejal y entonces subsecretario de Producción, Fernando Muro, para desarrollar el proyecto en 2021.

Neme encabezó las críticas del oficialismo: "quieren conurbanizar Mar del Plata".

“Nosotros desarrollamos un plan de fomento de la agroecología. Apoyamos ese modelo en las zonas de interferencia, está probado mundialmente que hace de contención de la deriva de los agroquímicos utilizados en la producción extensiva. Pero esto es otra cosa, es una asignación intempestiva de un campo enorme”, replicó Muro.

En duros términos se expresaron el resto de los integrantes del interbloque. “Esto no nos sorprende, es un modus operandi que se viene desarrollando en nuestro país, con una clara estrategia e intención de avasallamiento, del no respeto, de querer imponer una determinada lógica. Esto viene realizando el kirchnerismo en el país y puntualmente en nuestra ciudad”, planteó Agustín Neme (Pro), quien vinculó este caso a las tomas de tierras en Las Heras el año pasado y actualmente, como así un intento de toma en barrio Libertad.

“No mientas más, lo que no pueden hacer por la vía ilegal lo intentan hacer con un convenio que es una vergüenza, para querer profundizar el pobrismo y conurbanizar Mar del Plata. Tienen mala suerte, porque tiene un intendente que los va a seguir enfrentando. Acá no hay ningún proyecto, sino una intención del gobierno de regalarle 140 hectáreas a Grabois”, amplió el concejal.

Su compañero de bloque Guillermo Volponi aportó reflexiones en el mismo sentido: “el sábado, de buenas a primeras, unas personas patearon una tranquera, maltrataron al cuidador del puesto, lo amenazaron y se tuvo que retirar. Lo vi yo, porque llegué el sábado y fue un escándalo. Todo fue violento. Es violento como los marplatenses nos enteramos de la toma de esta tierra en el sur de Mar del Plata”.

“No tenemos que cambiar el foco, entiendo que el proyecto es extraordinario, pero no podemos dejar de lado que no hay nada más provocativo que la forma intempestiva en que se tomaron los terrenos. Fue atemorizante para las personas de la zona”, expuso Angélica González, de la Coalición Cívica. Finalmente, Daniel Núñez (UCR), consideró que “acá hay una ocupación ilegitima, no ilegal porque hay un acto administrativo. Hay un conflicto a partir de una decisión unilateral del gobierno nacional de entregarle las tierras a una ONG”.