Los $1.498 millones para obras reavivaron la "guerra" preelectoral entre oficialismo y oposición

Cada anuncio, abre la puerta para la crítica. De uno y otro lado. Ya no importa. Esa es la evidencia que queda después de las repercusiones políticas que hubo en Mar del Plata tras la firma del convenio entre la municipalidad y la Provincia por el programa "Municipios a la obra", que contempla fondos por $1.498 millones para la realización de obras viales, la refacción de la Peatonal San Martín y de la Residencia para Adultos Mayores Eva Perón.

En el Frente de Todos aprovecharon la postal entre el gobernador Axel Kicillof y Guillermo Montenegro para responderle al intendente, que cada vez que puede - él, o su entorno más cercano - insiste con señalar una supuesta "discriminación" de parte del Gobierno bonaerense hacia su gestión por no pertenecer al mismo color político.

"Ya no hay lugar para especulaciones, operaciones políticas y declaraciones malintencionadas. Ya se desterró la mentira de la discriminación que pretendieron instalar los senadores provinciales de JxC, Ariel Martínez Bordaisco, Alejandro Rabinovich y Maxi Abad. Quedó demostrado que gestión mata relato", fue la primera reflexión de Marina Santoro, quien preside la bancada de la principal fuerza opositora en el Concejo Deliberante.

La edil kirchnerista sostuvo que el programa "Municipios a la Obra" permitió "hasta ahora en nuestra ciudad la instalación de luces, asfaltado de calles y puesta en valor de plazas y monumentos". "Es una inversión invaluable de un Estado Provincial que siempre estuvo y sigue estando presente, por más que le pese a algunos negadores y oportunistas. Ahora, esperamos que Montenegro y los suyos dejen de utilizar esto como una excusa, y se pongan a gestionar", insistió, en tono de reproche.

Sin embargo, Agustín Neme, de Vamos Juntos, dijo que "no hay nada que agradecer" a Kicillof porque estos "son fondos que le corresponden a Mar del Plata por ley". "Es increíble pretender que los marplatenses tengamos que agradecerle a Kicillof el envío de fondos que son de todos los marplatenses. Estos fondos están determinados por ley, por lo tanto no hay nada que agradecer. Que envíen estos fondos es lo que corresponde", señaló el concejal de Montenegro.

"Estas obras se pueden llevar adelante también porque Juntos por el Cambio siempre le aprobó el presupuesto a Kicillof. En Mar del Plata sin embargo el kirchnerismo votó en contra de manera consecutiva los cuatro presupuestos que presentamos junto a Guillermo Montenegro. El kirchnerismo siempre se dedicó a poner palos en la rueda", acusó el hombre del PRO.

Y bajo este mismo razonamiento, Neme insistió en que "el kirchnerismo sigue discriminando a Mar del Plata y además, subestima a todos los vecinos". "Es una lógica que han llevado adelante contra nuestra ciudad de forma permanente. Viven de anuncios, como la Circunvalación, las obras de puesta en valor de la Rambla y tantas otras. El gobernador Kicillof no llevó adelante una sóla obra en Mar del Plata y mientras tanto el HIGA se cae a pedazos, hace 5 meses que no tiene gas, que no hay insumos y los médicos deben subir a los pacientes por las escaleras porque fallan los ascensores", puntualizó.

"En el mismo sentido este gobierno provincial desmanteló la Unidad de Quemados para pacientes pediátricos en el Materno Infantil, una decisión que representa una insensibilidad enorme, porque un chiquito que sufre quemaduras graves hoy debe ser derivado a otra ciudad cuando se tenía todo acá para atenderlo. No se hacen cargo de nada. La desidia y el abandono del gobierno provincial son alarmantes", manifestó.