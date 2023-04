Video: a Alfa lo apuraron en vivo y blanqueó a su novia, una panelista de 19 años

En los últimos días, el participante más polémico del último Gran Hermano, Walter Santiago, se mostró con varias mujeres en sus salidas nocturnas, incluso en un viaje a Uruguay. Invitado al ciclo "A La Barbarossa", Alfa se prestó durante un buen rato a que hablaran de sus conquistas y de las jóvenes con la que se lo vinculaba, hasta que Delfina Wagner, la joven panelista de 19 años que lo acompañó a la entrevista y estaba fuera de cámara, amenazó con irse y le mandó un mensaje a su celular que empujó al exparticipante a contar que está empezando una relación con ella.

En el programa mostraron fotos de Alfa con dos jóvenes. Con una de ellas se lo vio en Uruguay, tomándola de la cintura. Cuando la chica, Alejandra, que le consiguió algunas presencias y notas en Montevideo contó cómo era su vínculo con el exparticipante, Delfina, que estaba detrás de cámara, le mandó un WhatsApp avisándole que se iba a ir porque no se sentía cómoda. Ese texto lo vio Pía Shaw, y a Alfa no le quedó otra que blanquearla.

"Con Alfa nos estamos conociendo. No me gusta que me comparen con otras chicas. Es un regarrón que me pongan al lado de otras dos pibas, casi me voy del programa, me enojé", aclaró Delfina, haciendo referencia a Romina, la supuesta representante de Alfa en Uruguay. Y entonces llegaron los elogios y el blanqueo con la chica, que fue una semana panelista de "LAM" cuando se la vio junto a Alfa, apenas salido del reality, y trabajó en Crónica.

"Delfina me acompañó, es una chica increíble. Todo el mundo juzga la diferencia de edad, que tiene 20 años, que esto que el otro, a mí no me importa y a ella tampoco. Mucha gente juzga la diferencia de edad, dicen que es muy chica, pero yo te puedo asegurar que si mañana salgo con una persona de 30 o con una de 50 van a decir '¡tiene 30! ¡tiene 50!'. Entonces yo nunca dejé que nadie se meta. Tiene una inteligencia superior, se bancó paneles con gente más grande que ella. Estamos comenzando a ser novios, es mi compañera. Con las demás no pasa nada", dijo Alfa con mala cara.

Ya blanqueada, la joven aceptó hablar y hasta sumarse a la mesa con Georgina Barbarossa y sus panelistas, pese a que Nancy Pazos mostró su incomodidad por la diferencia de edad dela pareja, él tiene 61, y ella está por cumplir 20, y le cuestionaron que, por un supuesto pedido de Alfa, la joven se cambió el color de pelo y se sacó los brillantes que tenía en los dientes.

Delfina Wagner saltó a la popularidad por sus fuertes mensajes de tono político en su cuenta de Twitter. Eso le valió sumarse a algunos programas de televisión y hasta fue panelista en el canal de noticias Crónica. Sin trabajo, se filtró una foto junto a Alfa, hace poco más de un mes, cuando llevaba pocos días fuera de la casa más famosa de la TV, y fue invitada por Ángel de Brito como panelista de "LAM". Duró una semana y no regresó.