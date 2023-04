"Yo quiero tu lomo": la indirecta súper picante de Wanda Nara a un participante de Masterchef

Los desafíos se ponen cada vez más díficiles en Masterchef. La noche del jueves la consigna era cocinar un plato a elección pero incorporando algunos ingredientes que los participantes debían escoger de una cinta transportadora. De esta manera, las recetas que prepararon se vieron modificadas por la suma de estos ingredientes imprevistos.

Por su parte, Agustín Sampietro preparó un lomo salteado que no le quedó como esperaba. Algunos días atrás, el cocinero también había hecho un plato con lomo y le había salido mal, por eso esperaba que este plato le diera su revancha. Pero lamentablemente no lo logró.

Al momento de las devoluciones, llegaron las críticas del jurado: “Si pesabas que todo el mundo podía hacer un lomo, no. Vos no pudiste”. Después Germán sumó: “Yo no quería ver más un lomo de tu parte, pero pensé que le ibas a poner voluntad y eso no pasó”.

Después del veredicto, la conductora aprovechó para "tirarle onda": “Bueno Agustín, yo quiero tu lomo”. En ese momento todos se quedaron mirando y se tentaron de la risa. “Quiero la versión de tu lomo aprobada por los tres”, agregó entre risas.

“Ojalá así sea”, le respondió el joven después de mencionar que “no quería problemas en su casa”.