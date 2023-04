Diego Brancatelli explotó por el dólar a $440: "¿Cómo se sigue?"

El dólar blue rompió rompió un nuevo récord este jueves y su valor alcanzó los $440. Tras esto, una de las voces críticas que más llamaron la atención en redes sociales fue la de Diego Brancatelli, que apuntó al actual gobierno como el principal responsable de la crisis.

“440 el dólar. ¿Alguien va a explicar qué hacemos? ¿Cómo se sigue?”, escribió el periodista, reconocido por su afinidad con el Frente de Todos. en la red social del pajarito.

Acto seguido, continuó con sus críticas hacia el gobierno y apuntó en contra de Gabriela Cerruti, quien dijo que la suba se debe a la guerra en Ucrania y la sequía del campo: “Basta de chamuyos ni la vocera diciendo que es la sequía o la cosa de la cosa de la cosa. Pongan lo que hay que poner”.

Luego, el periodista aprovechó para promocionar sus apariciones en radio y le envió un mensaje a quienes lo criticaron por dar su opinión: “Aviso para todos los haters que Twitter no es el único canal donde expreso lo que siento o pienso. Antes de decir ‘¿por qué no hablas de?’ que me escuchen al aire. Besitos”.