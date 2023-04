Plan de obras y carreras cortas y con rápida inserción laboral, los objetivos de la Unmdp para este año

El rector de la Unmdp, Alfredo Lazzeretti, encabezó este miércoles la Asamblea Universitaria, en donde repasó el informe de gestión de lo realizado en el último año y los lineamientos del trabajo previsto para el 2023. Mejoras edilicias y construcción de nuevos espacios áulicos; carreras más cortas y con rápida inserción laboral y concursos docentes para que la Escuela Superior de Medicina pueda convertirse en facultad, fueron algunos de los temas que desarrolló Lazzeretti durante el encuentro que tuvo lugar en el aula magna "María del Carmen Maggi" del Complejo Universitario "Manuel Belgrano" y a los cuales también se refirió en diálogo con 0223.

-En resumidas cuentas, ¿por dónde viene su informe de este año en la Asamblea Universitaria?

-Como todos los años, pretendemos dar cuenta de lo hecho que ha sido mucho, ha habido mucho trabajo durante el año pasado, un poco recuperándonos de lo que fue la pandemia, poner en marcha nuevamente el ciclo lectivo con presencialidad, con todo lo que ello implica en lo que se refiere a mejorar la infraestructura. En marzo tuvimos la oportunidad de inaugurar una gran cantidad de obras que se han hecho en la universidad para administrar un poco, si se quiere, esta tensión natural que existe entre un crecimiento que está viviendo nuestra casa de estudios con nuevas carreras, con nuevas ofertas de grado, con muchas actividades de nuestros investigadores y extensionistas y los recursos que a veces tardan en acompañar ese crecimiento. Entonces, hay tensiones que se producen, que hay que ir administrando, pero lo estamos haciendo, creo yo, de manera muy positiva.

-Más allá del Instituto de Investigaciones Marinas que se va a concretar en el Faro de Punta Mogotes, ¿hay pensado algún edificio nuevo?

-Tenemos que poner en marcha dos obras que se pararon en marzo del año pasado porque la empresa quebró, que es una ampliación del aulario aquí por calle Peña y la finalización de la biblioteca central. Está previsto una ampliación por calle Guido que va a contar con el financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer un polo allí de las Ciencias Sociales. Está prevista una ampliación por la calle San Lorenzo, que va a facilitar más aulas para la Facultad de Económicas y Psicología. Estamos trabajando ya para poner en licitación lo que es la construcción del centro de análisis médicos, una suerte de laboratorio de simulación donde los estudiantes pueden practicar a través de una cámara de los docentes, las distintas clínicas, eso es un hecho muy positivo y esperamos poder tenerlo listo a mediados del 2024.

También se está trabajando en todo lo que es la reforma de la vieja estación Nájera, que la gente quizás no conozca, que la universidad cuenta con laboratorios de investigación en la zona de Chapalmalal y vamos a hacer así toda una reconstrucción de esa zona que va a ser un eje junto con lo que es la futura sede de la Facultad de Ciencias Exactas en el Faro junto con el Cimar. O sea que hay proyectos de desarrollo, incluso, en la ciudad de Balcarce, donde hemos concretado obras muy importantes, tanto en la ciudad como en la facultad. Damos cuenta de lo que se ha hecho y estamos proyectando lo que está por venir, en lo que se refiere al incremento de espacios áulicos, y por supuesto que hay en cartera también el lanzamiento de nuevas ofertas educativas para nuestra universidad.

-¿Por ejemplo?

-El objetivo es tratar de ofrecer carreras más cortas. Nosotros estamos percibiendo en el estudiantado una necesidad, una rápida inserción laboral y las carreras tradicionales que viene ofreciendo la universidad desde el '83 a la fecha, bueno, son carreras de 5, 6 años, carreras largas, entonces hay que aumentar la oferta de tecnicaturas. La idea es tratar de generar ofertas académicas cortas o híbridas que puedan incorporar lo que hemos aprendido en este momento donde estuvimos forzados a la virtualidad, así que confiamos que va a ser un año muy productivo en ese sentido.

-La noche previa a la asamblea del año pasado hubo un fuerte temporal que dejó en evidencia la compleja situación edilicia de la universidad. ¿Cómo está hoy la situación en el complejo en general?

-Nos encontramos con un complejo que está cerca de los 50 años -o sea, la mitad de su vida útil- y hemos realizado una enorme inversión. Se han cambiado la totalidad de los techos del complejo universitario, se hicieron nuevas canalizaciones para que no vuelva a pasar lo que pasó en aquella tormenta; se han renovado las más de 25 baterías de baños. También se sellaron las fachadas externas por las que se filtraban lluvias cuando se combinaba la lluvia con el viento. Hemos terminado recientemente toda la instalación nueva de la obra de gas en las Facultades de Economía, Psicología, Arquitectura, Exactas, Ciencias de la Salud y Humanidades. Esto no quiere decir que no haya más problemas, siempre siguen apareciendo nuevas cosas que solucionar, pero lo importante es que hay un equipo, que hay una gestión, que hay una planificación y que vamos a ir saldando todos los problemas.

-La Escuela Superior de Medicina ya tiene sus primeros egresados. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que se convierta en facultad?

-En primer lugar, el punto central es que su planta docente sea concursada, algo que se pudo hacer porque la idea era hacer los concursos una vez finalizado el ciclo básico pero nos agarró la pandemia. En consecuencia, estuvimos dos años trabajando en eso y la escuela tuvo un rol muy activo en ese sentido. O sea, ahora que están los graduados, hay que avanzar a todo vapor con los concursos docentes y una vez que se finalice esa etapa vamos a estar en condiciones de que la asamblea valore si la Escuela de Medicina puede llegar a ser o no una facultad.

El Consejo Superior votó por unanimidad en su última sesión la constitución de un consejo consultivo de la Facultad de Medicina con la participación de todos los claustros que la integran, así que me parece que vamos ya en camino a una futura normalización de la unidad académica.

El rector Lazzeretti encabezó este miércoles la Asamblea Universitaria. Fotos: 0223

-¿Es suficiente con la cantidad de edificios que ocupa?

-Por el momento funciona en el INE y en un inmueble del Colegio de Martilleros, mientras se construye el laboratorio de simulaciones médicas, que son casi 600 metros cuadrados que le vamos a adicionar a esa infraestructura. Esto va ser muy positivo no sólo en cantidad de metros, sino en la calidad de las instalaciones que vamos a preparar allí y que van a ayudar a descomprimir parte de la infraestructura que hoy se utiliza en el INE para laboratorios que van a pasar a funcionar en ese lugar. Vamos a ganar allí espacios áulicos.

-¿Cómo es la convivencia ahí con INE? ¿Queda algún resquemor por la polémica de un alambrado en el patio?

-Sí, hubo algunas situaciones de ese tipo que por suerte hemos podido subsanar. Como siempre, cuando la gente se sienta, conversa; cuando tenemos un objetivo común, como es la educación pública y la salud pública, que tienen que tener un trabajo en conjunto, se serenan los ánimos y aparecen las soluciones. Así que yo diría que la convivencia actualmente es muy positiva.

-Se firmó un convenio para promover el arribo de estudiantes de la carrera de Medicina provenientes de Haití. ¿Qué implica?

-Bueno, a ver, hemos tenido la visita del embajador de Haití que ha participado de una jornada Pensar que se realizaron ayer en el Hotel Hermitage y allí surgió la posibilidad, a instancias del embajador, de tener un convenio entre alguna universidad de Haití y la Universidad Nacional de Mar del Plata, particularmente, en lo que se refiere a la formación de futuros médicos. Fue un primer paso y ahora esperamos la firma de la contraparte de una universidad haitiana, y a partir de allí trataremos de promover un intercambio. A nadie escapa la terrible y difícil situación social, económica y política por la que atraviesa Haití; de hecho, Argentina ha tenido durante mucho tiempo cascos blancos trabajando en ese país. De manera que haremos todo lo posible para contribuir a llevar un poco de alivio a esa situación, y en este caso es con la formación de médicos.

-¿Hay faltante de médicos en Haití?

-Por supuesto. Pero hay faltante de médicos en todo el mundo, no sólo en Haití, salvo en las grandes ciudades donde se concentra la medicina que genera recursos, donde hay que ir a hacer medicina, donde hay sectores marginales que siempre tienen dificultades para el acceso a la salud, siempre faltan médicos.

La Unmdp, en números

Tiene una matrícula de 55.000 estudiantes y por año se gradúan un promedio de 1500.

Su plantel está integrado por 4577 docentes y otros 840 trabajadores no docentes, además de 1500 investigadores, 450 becarios de postgrado y 90 técnicos de apoyo a la investigación.