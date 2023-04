Otra escandalosa separación de un Campeón del Mundo: “Me demostró lo que es”

Apenas 10 días después de la gloria eterna en Qatar, Alexis MacAllister se separó de su pareja de toda la vida, Cami Mayan, a quien dejó por su mejor amiga. Ahora, con el romance entre el volante Campeón del Mundo y Ailén Cova blanqueado, estalló otro escándalo dentro de La Scaloneta, con el fin de un matrimonio que duró menos de dos años y con duras frases en las redes sociales de la protagonista.

Quien confirmó en su cuenta de Instagram la separación y el enojo es Yésica Frías (30 años), esposa de Exequiel Palacios (24), quien al responder preguntas de sus seguidores no solo contó el final de su pareja, sino que fue muy dura con el volante del Bayer Leverkusen, por quien dejó todo para acompañarlo a Alemania, apenas unos meses después de conocerse y empezar a salir.

Yésica y el por entonces jugador de River se conocieron a través de Instagram en 2019, poco tiempo antes de que el volante Campeón del Mundo fuera vendido al fútbol alemán. Fue entonces que Palacios le propuso a su reciente novia que lo acompañe en su nuevo destino, y Yésica aceptó. No fue fácil. “Cuando me dijo que se iba, me puse a llorar porque se me cruzaron muchas cosas en la cabeza. Tenía que renunciar a mi vida, a todo, por él”, contó en una entrevista que dio a Telefe.

Después de un primer tiempo muy complicado en Alemania, con Palacios lesionado y sin poder jugar, viviendo tres meses en un hotel, la pareja se afianzó y en 2021, con poca exposición pública, pasó por el registro civil y se casó en un viaje relámpago a la Argentina: “Lo hicimos íntimo, no quisimos que sea público”, contó la mujer nacida en Tigre sobre la unión civil que consumaron el 15 de julio de ese año.

Hasta el Mundial, al que Yésica fue para estar junto a su esposo en la final soñada, e incluso en medio de los festejos en el amistoso frente a Panamá en el que las parejas de todos los jugadores bajaron al campo de juego para dar la vuelta olímpica frente al público argentino, la joven siempre estuvo al lado de Exequiel. Pero algo se rompió en los últimos días.

Frías, dueña de un emprendimiento de venta de indumentaria, contó a través de su cuenta de Instagram el final del matrimonio y se mostró muy enojada. Cuando un seguidor le preguntó por qué se habían separado, ella afirmó: “Porque me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano”.

Además, cuando uno de sus seguidores le dijo: “Pensar que dejaste tu vida, tu familia, por él y así agradece”, a lo que respondió: “¿Viste? Así son”. “¿Creés que ahora por ser ganador del Mundial se la creyó y se olvidó de quién es?”, le consultó otra persona, buscando una relación entre la consagración mundialista del jugador y la crisis, a lo que Frías contestó: “Lo dijiste vos”.

En las respuestas de Yésica no se salvó ni la familia del futbolista del Bayer Leverkusen. Ante la consulta sobre cómo es la relación con ellos, la joven disparó: “Mejor ni preguntar”.

Sol Pérez tampoco lo recuerda bien

Antes de ponerse en pareja con Yésica Frías, Palacios tuvo un corto romance con Sol Pérez, quien lo dejó al enterarse que el volante tenía novia y también otras mujeres con las que salía al mismo tiempo que ella. "Podría decir un montón de él. Yo elijo no hablar de mi vida privada y creo que hago bien, después de lo que me acabo de enterar de sorpresa. Porque, por más que sea verdad o mentira, para mí no está bueno que en el programa en el que trabajo me digan: '¿Sabés que el pibe con el que salís o el que te estás conociendo tiene amante y mujer?' es como raro", dijo Sol en 2018.