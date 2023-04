La escandalosa separación de Exequiel Palacios: su esposa encontró a la amante tomando mate en su casa

No todo es festejo en la Selección Argentina que logró la gloria eterna en Qatar. Alexis MacAllister se separó con escándalo penas un par de días después de dar la vuelta olímpica frente a Francia, y ahora el mismo camino sigue Exequiel Palacios, otro de los Campeones del Mundo. El volante está inmerso en una separación con ribetes de novelas, aunque en el rol del esposo infiel, en una historia que involucra como tercera en discordia a una joven modelo nacida en General Madariaga que estudió en Mar del Plata y vive en México. Pero que apareció en Alemania y desató una guerra.

Yésica Frías, la mujer con la que Palacios compartía su vida desde hacía cuatro años, con unión civil en 2021 y más tres años de convivencia en Alemania, fue quien tiró la primera piedra y contó en Instagram que se había separado del jugador del Bayern Leverkusen y habló muy mal de él y de su familia. Ahora, muy enojada, le contó a Yanina Latorre los detalles del escandalo, y la terrible escena que desencadenó el fin de la relación.

Este viernes en "LAM" Latorre expuso todo lo que le había contado Frías. La mujer se quedó en Argentina tras los festejos de La Scaloneta contra Panamá y Curazao para hacerse unos estudios médicos. Estaba en crisis con Palacios, y decidió volver antes de lo previsto a Alemania, sin avisarle a su esposo, para tratar de hacer las paces cara a cara.

Yesi Frías y Palacios estaban juntos desde hacía 4 años.

Pero cuando llegó a su casa, se encontró con una desagradable sorpresa. Su esposo estaba entrenando, y en la casa había otra persona: una joven modelo argentina, radicada en México, tomando mate en su living, con su perra. Cuando se vieron, estalló una discusión, y la amante de Palacios le dijo que ella no sabía que él estaba casado. En medio de esa pelea el jugador volvió de entrenar, y no pudo explicar demasiado.

La amante se fue con sus valijas, en una escena que fue fotografiada como prueba por Farías, y poco después Palacios abandonó su casa cargando parte de sus cosas. La modelo asegura que el jugador le dijo que hacía cuatro meses que se había separado, pese a que en el Mundial y en los festejos ante Panamá del 23 de marzo se lo vio con Frías.

Ayer, la modelo le contestó por redes sociales a una periodista y aseguró que solo es una amiga de Palacios. “Hay que aprender a vivir y dejar vivir. Yo entro a mi casa por la puerta, no por la ventana, y no tengo que saltar ningún portón. La cuenta me la pago siempre. Hay que saber ser agradecidos en la vida, dejar de victimizarse y aprender a soltar cuando las cosas ya no funcionan, sin lastimar a nadie e involucrar familias. Siempre se puede utilizar el tiempo para hacer algo productivo”, dijo Rocío Hrabar, la modelo de General Madariaga que llegó a hacer una película hot en México.

La modelo asegura que es su amiga y que lo fue a visitar.

“Él está separado hace cuatro meses. Si me fui con mi maleta fue por respeto, solo soy amiga de él, lo fui a visitar porque estaba en Holanda de vacaciones por mi cumple y él está pasando por una situación difícil y le sigue poniendo garra”, escribió Rocío.

La tercera en discordia es modelo y actriz.

“Hay que destacar que como jugador la rompe y cuesta mucho trabajo humano y físico llegar a donde llegó. Dejen que cada quien viva su vida íntima tranquilo. Estar loco no es malo, ser hipócrita y mentiroso, sí”, cerró la joven.