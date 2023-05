El Concejo Deliberante repudió la cesión del campo al MTE en Chapadmalal: "Esto se resuelve en la Justicia"

El Concejo Deliberante aprobó este jueves una resolución donde repudió la cesión de un predio de 140 hectáreas en El Marquesado, resuelta por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) en favor de una asociación civil vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). La declaración fue impulsada por el interbloque oficialista de Juntos, el cual recibió el voto clave de Nicolás Lauría para alcanzar la mitad más uno de los escaños necesarios para su aprobación.

La resolución redactada por el Pro, la UCR y la Coalición Cívica, expresa el “repudio a la decisión del Gobierno Nacional de entregar, a través de la Aabe, en forma arbitraria a grupos afines al Gobierno bajo la forma de ´entrega en custodia provisoria gratuita´, un terreno de 140 hectáreas ubicadas en la zona del Marquesado, adoptada de manera inconsulta con el Gobierno Municipal y vecinos de la zona”.

“El gobierno pretende regalarle a Grabois más de 140 hectáreas de nuestra ciudad. La decisión nada tiene que ver con un proyecto agroecológico, científico o sustentable, lo que hay es una decisión unilateral de regalarle a una organización social 140 hectáreas de nuestra ciudad”, relató Agustín Neme, presidente del bloque Vamos Juntos.

El concejal se mostró firme en la decisión del gobierno de frenar la cesión del predio, en el marco de la causa penal que impulsa el intendente Montenegro. “Los que defendemos a Mar del Plata y Batán no estamos de acuerdo con esta decisión. Primero se meten en la tierra y después le piden diálogo al intendente. No vamos a dialogar con nadie. Esto se resuelve en la Justicia y esperamos que la Justicia defienda a los marplatenses y batanenses”, concluyó el legislador del Pro, en sintonía con lo expresado este jueves por el senador bonaerense, Alejandro Rabinovich.

Neme cuestionó la cesión de las tierras en favor del MTE. Foto: Prensa Pro.

Desde el radicalismo se manifestaron en forma similar: “lo que estamos repudiando es la forma en la que el gobierno nacional decidió entregar tierras a una organización social. Eso es solamente de lo que estamos hablando, no estamos en contra de los vecinos, de un proyecto agroecológico, del Conicet, de que participe la Unmdp", sostuvo Marianela Romero. "Lo que no aceptamos es que se tomen decisiones en nuestra ciudad sin la consulta al intendente y a este Concejo Deliberante", añadió.

Por su lado, Lauría aportó el voto clave para que el oficialismo logre la aprobación del repudio. "Acá estamos tratando el repudio a cómo se decidió entregar unas tierras. Desde Creciendo Juntos, el proyecto agroecológico nos parece bárbaro, pero la forma no es la forma adecuada", expuso el concejal.

Para mostrar su trabajo, productores entregaron verduras a los concejales. Foto: Prensa FdT.

"Las tierras son aptas para la producción agrícola"

La propuesta no fue acompañada por el Frente de Todos, que votó en contra tanto el dictamen del oficialismo como el de Acción Marplatense, que quedó en minoría. La redacción elaborada por el bloque vecinalista moderaba los señalamientos, hablando de “enérgico rechazo” en lugar de “repudio”, mientras que también alcanzaba a los autoridades municipales, debido a la presunta participación del gobierno en un proyecto de 2021 para lograr la cesión de las mismas tierras en conflictos para desarrollar otro proyecto agroecológico.

“No pensé leer que ante el pedido de diálogo que el gobierno municipal iba a responder que no dialoga. No reconocen el diálogo como herramienta política”, se quejó Sol de la Torre, concejala del Frente de Todos y militante del MTE, en referencias al pedido de integrantes del Proyecto Agroecológico Chapadmalal que solicitaron el miércoles al intendente la apertura de una mesa de diálogo, lo cual fue rechazado de plano por el Ejecutivo.

En una amplia intervención, la edil defendió el proyecto agroecológico que el MTE busca implementar en la zona, al cual destacó por que “permitiría alimentos saludables agregándole valor económico a una zona turística”. En ese sentido, dio cuenta que a través de diversos estudios realizados en los predios se constató que los mismos son aptos para la producción agrícola, contrarrestando los argumentos del gobierno municipal, quien señala que la intención del MTE es crear un complejo habitacional.

De la Torre aseguró que los estudios concluyeron que las tierras son productivas.

“Se instaló a través de los medios de comunicación que esta tierra no es productiva, por estar cerca del mar, pero no es así., uno de imágenes satelitales y otro de análisis de muestras,”, precisó de la Torre, apoyada en un informe realizado por el MTE que fue entregado a los concejales.

Finalmente, el proyecto alternativo de Acción Marplatense solo fue respaldado por los dos concejales de la bancada. "Repudiamos el proceder del gobierno municipal y del nacional, que no han podido sentarse a charlar, intercambiar ideas sobre qué es lo mejor que podemos hacer con estas tierras", consignó Horacio Taccone, en una posición que buscó ubicarse por fuera de la grieta.