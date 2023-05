El sistema para validar recetas en farmacias lleva 10 días hackeado: "Es extremadamente grave"

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata expresaron su preocupación por las complicaciones que surgen para acceder a medicamentos al cumplirse diez días del hackeo al sistema de validación de recetas digitales y advirtieron que, de extenderse, podría tratarse de una "catástrofe sanitaria".

El presidente de la entidad, Mario Della Maggiora, aseguró que la situación que impacta en Mar del Plata y todo el país no permite a las farmacias validar en forma digital las recetas de medicamentos con cobertura de prepagas y obras sociales. "El sistema me dice cuál es tu cobertura. Cuando se cae, es imposible atender. No sabés qué cobrarle al paciente, qué cobertura tiene", explicó.

En declaraciones a 0223, el representante del sector expresó su preocupación porque la situación dejó en evidencia la dependencia a la tecnología informática y el "grado de perversión de algunas personas que no tienen inconveniente en atacar un sistema sanitario".

"El sistema fue hackeado hace diez días y esto hizo que se trastocara todo. El miércoles pasado comenzó a reactivar de a poco, pero seguimos con serias dificultades sin encontrar la normalidad", aseguró.

Para validar las recetas y garantizar el acceso a medicamentos, Della Maggiora pidió a la población que "vaya a su farmacia de barrio de confianza y hable con el farmacéutico". "Momentáneamente le va a resolver el problema y no lo va a dejar sin su medicación", confió.

El titular del Colegio de Farmacéuticos local aseguró que la problemática "es extremadamente grave". "Si esto se prolonga en el tiempo, estaríamos ante una catástrofe sanitaria", avisó.

Farmalink Bizland, la empresa que administra el sistema de validación online de recetas médicas, informó que realizó una denuncia penal con el argumento de que fue "víctima de un delito extorsivo perpetrado por una organización delictiva internacional que se valió de una vulnerabilidad de los sistemas de un proveedor de la compañía".