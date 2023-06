Mar del Plata tendrá su noche noventosa con bandas tributo de Depeche Mode, Erasure y Pet Shop Boys

Llega a Mar del Plata Synth British Experience, con los sonidos de Depeche Mode, Erasure y Pet Shop Boys y que se podrá vivir este sábado a las 21 en Abbey Road, donde se podrá disfrutar un tributo a las tres bandas británicas más importantes de la escena synthpop y bailable de las últimas décadas.

Depeche Mode Tributo Argentino es un proyecto que nace luego del lanzamiento de tres compilados disponibles en dmtributo.bandcamp.com, con distintas bandas realizado por el sitio Oficial de Depeche Mode en Argentina, que recorre las viejas canciones y lados B de la banda.

Depeche Mode Tributo Argentino se propone revisitar las canciones que hicieron Tour a Tour Dm, en sus comienzos, canciones que ya la banda no interpreta en vivo, y con el sonido tecno pop de sus primeros discos como Violator, Music for the masses y Black Celebration entre otros. A diferencia de otros proyectos Tributo a la banda, aquí podrás escuchar lados B, versiones de giras emblemáticas como 101 o World Violation Tour entre otros.

Es un viaje inmersivo, a las grandes interpretaciones de DM y épocas que a muchos fans les gusta, y que actualmente la banda Depeche Mode no interpreta.

Esta Experiencia a DM es un viaje a su época más synthpop, donde los sintetizadores y puesta en escena son preponderantes, cada show en Depeche Mode tributo argentino, propone recorrer el sonido característico de DM hasta 1990, baile, remixes y el sonido sintético que rememora una época emblemática de Depeche Mode.

Como bandas invitadas, estarán Star "Erasure Experience" y The Boys "Pet Shop Boys Experience"