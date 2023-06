Bianco volvió a negar que la Provincia discrimine a Mar del Plata y pidió debatir “con datos y sin mentiras”

El enfrentamiento entre el gobierno provincial y el local por si se “discrimina” o no a Mar del Plata a la hora de asignar recursos sumó un nuevo capítulo y, una vez más, fue el Jefe de Asesores del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien tomó el guante a la hora de negar las acusaciones provenientes del PRO que gobierna General Pueyrredon. "Es de público conocimiento lo que hemos hecho en materia de seguridad con la entrega de patrulleros, efectivos; con la reparación y refacción de escuelas; con programas productivos y el proyecto de mejorar toda la Rambla, que en breve va a estar avanzando. No hay ninguna polémica, es alguien que dice algo que no es cierto, contra alguien que dice algo que es cierto y que son datos efectivos y concretos", enumeró en referencia a entredicho que tuvo días atrás con en Twitter el senador provincial de la quinta sección electoral Alejandro Rabinovich.

“Yo le digo a la oposición, en este caso oficialismo local, que está bien discutir y debatir en las campañas porque forma parte sustantiva de la democracia liberal, que es la que nos gobierna en la Argentina. Pero es importante debatir con argumentos, sin mentiras y con datos. Yo no tengo ningún problema en debatir en esos términos”, sostuvo Bianco en la previa del inicio del Primer Encuentro “Puentes”, de la Red Bonaerense de Centros Universitarios, que se desarrolla este viernes en el NH Provincial.

En ese sentido, el funcionario evaluó que si bien “es obvio que el gobierno provincial tiene que trabajar los 135 distritos, independientemente de la fuerza política que los gobierna Bueno”, eso “no pasó durante el gobierno anterior”. “Hay un montón de intendentes que no son de nuestra fuerza política y que están apoyando este programa de gobierno que queremos que se transforme en una política de Estado”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, a pocas semanas del cierre de listas para competir en las Paso, Bianco reconoció que se vienen “horas de definiciones” pero consideró que “tampoco hay que ponerse ansioso”. En ese sentido, remarcó que el panorama es claro a nivel local, en donde ya se definió que Fernanda Raverta será quien compita por la intendencia en representación del Frente de Todos.

Respecto de su opinión de una eventual primaria en el FdT, Blanco evaluó que todas las opiniones son válidas, pero ratificó su postura de evitar esa instancia. “Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo como fuerza política, definir el o la mejor candidata posible en cada uno de los lugares, y apoyar todos como fuerza política a ese candidato”, puntualizó.