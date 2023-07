Raverta: "En Mar del Plata ya no vamos a tener más problemas de gas"

La precandidata a intendenta de Encuentro Marplatense, Fernanda Raverta, aseguró que no habrá más "problemas de gas" en los próximos años en Mar del Plata gracias a la obra energética del gasoducto que se inauguró este jueves y se encuentra ubicado en el kilómetro 390 de la autovía 2.

La titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), quien se mostró en el acto junto a los precandidatos de su lista Gustavo Pulti y Juan Manuel Cheppi, reconoció que se trataba de una "obra muy esperada" después de largos años de parálisis.

"Ustedes recordarán esos cuatro años en los que vimos que había 41 edificios que no podían ser habilitados, había familias que se construían su casa y no podían tener conexión de gas. Bueno, eso pasó pero ahora tenemos una solución que vino para quedarse porque efectivamente la industria y las viviendas van a tener el gas que necesitan para poder vivir, para poder desarrollarse, y para poder estar en una Mar del Plata más justa", celebró Raverta.

La funcionaria también valoró el impacto de la obra en caso de que finalmente Mar del Plata amplíe su Parque Industrial e insistió en que la fuerza que lidera "sueña con la Mar del Plata del trabajo, la Mar del Plata que resuelve problemas, la Mar del Plata en donde vivir sea un poquito más fácil al día siguiente y no más difícil".

Raverta junto a la Secretaria de Energía Flavia Royón, Pulti y Juan Manuel Cheppi. Foto: 0223.

"Nosotros creemos que cada familia tiene que salir adelante con su esfuerzo, pero cuando también hay inversión del Estado para que se puedan asentar las industrias, para que el sector privado pueda generar fuentes de trabajo, entonces las cosas salen bien para todos. Ganan los empresarios, gana la industria, gana el trabajador y además, por qué no decirlo, desde mi lugar, ese trabajador que además genera aportes y contribuciones para que a los jubilados le vaya bien, además después de 30 años de trabajo se puede jubilar", afirmó la directora ejecutiva de Anses.

La respuesta a Juntos

El miércoles, en sus redes sociales, el senador de Juntos y uno de los hombres más cercanos al intendente Guillermo Montenegro, Alejandro Rabinovich, citó a Raverta y la cruzó por "hacer grandes anuncios en campaña que nunca se concretan". "En el kirchnerismo se llenan la boca hablando del amor a los espacios emblemáticos de Mar del Plata. Tiran dos o tres títulos en años impares, en años electorales, luego desarman el circo y se van", acusó.

Raverta, entonces, después del acto de este jueves salió a responderle a Rabinvich sin mencionarlo: "Me llama poderosamente la atención continuó Raverta es que justamente en el día de la inauguración de Gasoducto de la Costa, es decir, no del anuncio de un proyecto de obra sino del Gasoducto como realidad palpable, el gobierno municipal diga que lo que nosotros hacemos son solo promesas, como dijeron, anuncios que no se concretan”.

“Este nivel de negación de la realidad dificulta el diálogo serio sobre los problemas y sus soluciones. Nosotros cuando insistimos en que un problema real que tiene Mar del Plata es la falta de gestión, la falta de dedicación que observamos en las cosas que se tienen que resolver todos los días, no tenemos como intención atacar a nadie. Lo que estamos señalando es que una ciudad como Mar del Plata no puede gestionarse de esa manera cuando hay tanto por hacer y tanto por resolver. Lo decimos, incluso, con un espíritu de colaboración porque queremos que las cosas verdaderamente se resuelvas, y que podamos, como hoy, hacer realidad obras que generarán beneficios para varias generaciones”, sostuvo la precandidata de Encuentro Marplatense.