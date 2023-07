Presentan libro sobre la tragedia de la Puerta 12 en Mar del Plata

El periodista Pablo Lisotto presentará su libro "Una tarde de junio (La tragedia de la Puerta 12)" en Mar del Plata. Se trata de una extensa investigación sobre el hecho en el que murieron más de 70 hinchas de Boca y River, uno de los episodios oscuros de la historia del fútbol argentino. La cita, con entrada libre y gratuita, será este martes 25 de julio las 19 en el café El Nuevo Mundial, en la esquina de Moreno y Santa Fe. Lisotto estará acompañado por el prosecretario general del Club Atlético Boca Juniors, Alejandro Veiga, y el periodista Bruno Verdenelli, quien moderará la charla.

"Una tarde de junio (La tragedia de la Puerta 12)" fue publicado por Ediciones Al Arco el mes pasado, al cumplirse 55 años de lo sucedido tras un superclásico entre River Plate y Boca Juniors disputado en el estadio Monumental. El hecho fue casi silenciado desde entonces y ahora tuvo, por fin, una reconstrucción rigurosa en un libro imprescindible. A lo largo de casi 200 páginas, Lisotto no sólo reconstruye todo lo ocurrido con una serie de entrevistas con sobrevivientes y familiares de los fallecidos, sino que también describe hechos, corrige nombres que la historia había incorporado con incorrecciones (una síntesis del desinterés en investigar el hecho) y, más doloroso todavía, descubre víctimas olvidadas.

En un ejercicio periodístico ejemplar, también, Lisotto exhibe conclusiones pero sin necesidad de explicitarlas: son los lectores quienes, en definitiva, alcanzan una lectura contundente de lo sucedido entonces. Divididas en tres actos (Antes, Durante y Después), en “Una tarde de junio (La tragedia de la Puerta 12)” se despliegan las vidas de los hinchas que quedaron atrapados en las escaleras de la Puerta 12 y también de quienes los sobrevivieron: amigos, familiares, simpatizantes de Boca y River que salieron a tiempo.

En su obra, la sexta que publica con Ediciones Al Arco, Lisotto tiene finalmente dos acompañantes de lujo: sus colegas Ezequiel Fernández Moores (prólogo) y Hugo Alconada Mon (texto de contratapa).

“Acabo de terminar uno de los mejores libros deportivos argentinos que al menos yo he leído (y no son pocos). Una tarde de junio, la tragedia de la Puerta 12 (hoy Puerta M, hoy Más Monumental), tiene más de ciento cincuenta entrevistas. Una larga investigación. Y un tema tabú. Porque hablamos de decenas de muertos (incluidos los que descubrió el autor y también aquellos cuyos nombres fueron corregidos, y los que acaso quedan por encontrar). Y porque, en el medio, están nada menos que Boca y River. Y está nuestro fútbol todo. Y su llamativa falta de memoria. Una de sus peores deudas históricas”, escribe Fernández Moores.

Y agrega: “Escrito en tiempo presente, detallista al extremo, amoroso por momentos, crudo cuando no hay remedio, este libro podría ser un guión de Netflix. Pero la Puerta 12 no es una ficción. Es una de las peores páginas de nuestro fútbol. Las series de la TV, para no confundir al público, suelen elegir unos pocos protagonistas centrales. Lisotto, en cambio, no deja a nadie afuera. Todas las víctimas, y también aquellas que se salvaron de milagro, tienen nombre y apellido, cobran vida. Nacieron acomodados o pobres, arrastraban dolores e ilusiones, tenían padres, hijos, hermanos, abuelos. Amaban a su equipo”.

Por su parte, en el texto de contratapa, Alconada Mon señala: “Lisotto dedicó años a investigar un capítulo oscuro de la historia argentina y una de las páginas más tristes del fútbol mundial. El resultado impacta. Apoyado en más de 150 testimonios, documentos históricos y entrevistas clarificadoras, escribió una crónica trepidante, que martilla dato tras dato hasta resolver el rompecabezas, arduo y muy, muy actual”.

"Una tarde de junio (la tragedia de la Puerta 12)", está a la venta online desde la página del sello (www.edicionesalarco.com) y en todas las sucursales de Librería Palito en Mar del Plata, como así también en su página web (https://www.libreriapalito.com.ar/).

Lisotto es Licenciado en Periodismo (TEA, 1998). Es redactor de la sección Deportes del diario La Nación desde 2009 y columnista de “Conectados al Mediodía”, que emite el multimedios Cadena Xeneize. Cubre la actualidad de Boca Juniors para distintos medios desde 1998.

Especialista en la historia del olimpismo, fue invitado a los Juegos de Londres 2012. Además, cubrió la final de la Copa Libertadores 2018, el Mundial de Clubes 2018, la Copa América Argentina 2011 y la final de la Copa Sudamericana 2013, entre otras. Recibió tres premios ADEPA (2012, 2018 y 2022). El último, precisamente por una nota sobre Puerta 12.