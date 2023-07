Taxistas aseguran que repuntó la actividad en las vacaciones y vuelven a cargar contra las apps de transporte

La llegada de las vacaciones de invierno trajo algo de alivio para los taxistas, quienes durante la última semana registraron un “leve incremento” en su actividad en las franjas horarias vespertinas y nocturna. Sin embargo, sostienen que no trabajan como esperaban y lo adjudicaron a la utilización de apps de transporte por parte de marplatenses y turistas.

“Notamos mayor movimiento en estas vacaciones que repercute favorablemente aunque, por la problemática de transporte ilegal, no es lo que esperábamos”, aseguró en diálogo con 0223 Pablo Sánchez, referente de los taxistas al tiempo que consideró que, más allá de esta cuestión puntual, “creció el trabajo por la tarde noche”.

En esta línea, Sánchez aseguró que en los últimos días notaron que hay choferes de apps de transporte que llegaron desde el conurbano para “hacer una diferencia”. “Nosotros estamos todo el año un servicio público que se ve mermado por las plataformas”, expresó.

Además, el referente de los conductores de taxis resaltó que las aplicaciones no tienen una tarifa fija, sino que varía de acuerdo al horario. “Abusan del usuario que ahora está contento porque paga un poco menos, pero cuando terminen de romper el mercado van a hacer lo que quieran”, sostuvo.

“No cumplen con los controles que tenemos nosotros. Dicen que están asegurados, pero sabemos que no es así. Si descubren que en el seguro que llevan un pasajero no van a estar cubiertos. No tienen control de calidad, no hay forma de hacer un reclamo; son empresas fantasma”, dijo.