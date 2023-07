"Me dijo que si": María Becerra y J Rei van a casarse

Hoy triunfó el amor: María Becerra y J Rei, una de las parejas más mediáticas y favoritas de la escena musical argentina, se van a casar.

La noticia la dieron a conocer ellos mismos a través de sus redes sociales con mensajes enternecedores. "Me dijo que si. @j.reiii comprometidos ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad. No paro de llorar Dios. Que afortunada soy de haberte encontrado", escribió La Nena de Argentina en su Instagram dando a entender que fue ella la que le propuso matrimonio en Grecia, lugar donde están disfrutando unas vacaciones de lujo desde hace unos días.

Por su parte, el coautor de "Tu Turrito" publicó por su parte otro tierno mensaje de amor: "La vida se trata de tomar buenas decisiones y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé", comenzó.

"No hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días", cerró con una foto mostrando su anillo de compromiso.

Hasta el momento no dieron más detalles sobre cuando y donde será la boda, pero la noticia rápidamente se hizo eco en las redes sociales y los usuarios celebraron el compromiso.

Becerra y Rei están juntos desde hace casi un año y se convirtieron en una de las parejas favoritas de los fans de la escena musical argentina.